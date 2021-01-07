Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe'nin istediği yıldız isim...

"Gazetelere baktığımızda her gün farklı bir futbolcumuzun rakiplerimize transfer olduğunu görüyoruz. Transfer döneminde çıkan buna benzer haberlere çok şaşırmıyoruz ancak şunu belirtmek isterim ki adı geçen futbolcularımıza yurt içinden hiçbir kulübün resmi teklifi olmamıştır.