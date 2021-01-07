07 Ocak 2021, Perşembe

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Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe'nin istediği yıldız isim...

2. Transfer ve Tescil Dönemi'nin başlamasıyla birlikte çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, Mesut Özil transferiyle sükse yarattı. Takıma kanat transferi yapmak isteyen sarı-lacivertlilerin gündeminde olan bir yıldız için ise kötü haber geldi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe (FB) haberleri

Giriş Tarihi: 07.01.2021 18:57
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Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe'nin istediği yıldız isim...

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Üst Yöneticisi (CEO) Mustafa Eröğüt, kulübün yıldız isimleri İrfan Can Kahveci, Edin Visca ve Enzo Crivelli için çıkan haberler üzerine flaş bir açıklama yaptı.

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Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe'nin istediği yıldız isim...

Eröğüt, basında oyuncularıyla ilgili transfer haberleri yer aldığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

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Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe'nin istediği yıldız isim...

"Gazetelere baktığımızda her gün farklı bir futbolcumuzun rakiplerimize transfer olduğunu görüyoruz. Transfer döneminde çıkan buna benzer haberlere çok şaşırmıyoruz ancak şunu belirtmek isterim ki adı geçen futbolcularımıza yurt içinden hiçbir kulübün resmi teklifi olmamıştır.

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Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe'nin istediği yıldız isim...

Medipol Başakşehir, geçen sezonun şampiyonu ve kurulduğu günden beri Avrupa'da ülkemizi temsil eden yegane takımdır. Bu istikrarı elbette çok değerli futbolcularımız sayesinde sağladık.

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Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe'nin istediği yıldız isim...

Her biri bizler için çok kıymetli ve değerli. Medyada konuşulan teklifler gerçeği yansıtmıyor. Satmayı planladığımız herhangi bir futbolcumuz bulunmamaktadır."

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