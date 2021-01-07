Erol Bulut forvet kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçı 11'i

Süper Lig'de üst üste iki galibiyetle yeniden yükselişe geçen Fenerbahçe bu akşam Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda 19.00'da başlayacak karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler. Sarı-lacivertliler kazanıp seriyi sürdürmeyi hedefliyor. Sakatlıkları bulunan Tolga Ciğerci ve Filip Novak ile çalışmalarını bireysel sürdüren Diego Perotti kadroda yok. Alanyaspor'da ise kaleci Ufuk dışında eksik bulunmuyor. İşte Fenerbahçe - Alanyaspor maçının 11'leri...