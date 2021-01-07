07 Ocak 2021, Perşembe

A SPOR GALERİ

Erol Bulut forvet kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçı 11'i

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe ile Aytemiz Alanyaspor, Ülker Stadı'nda karşılaşacak. Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede iki takım da sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor. Sarı-lacivertlilerde Mbwana Samatta'nın sahalara dönmesinin ardından forvette kimin oynayacağı merak konusu olurken teknik direktör Erol Bulut, sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde netleştirdi. İşte Fenerbahçe'nin Alanyaspor karşısındaki muhtemel 11'i... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Giriş Tarihi: 07.01.2021 13:30 Güncelleme Tarihi: 07.01.2021 13:34
ABONE OL
  • 1
  • 16
Erol Bulut forvet kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçı 11'i

Süper Lig'de üst üste iki galibiyetle yeniden yükselişe geçen Fenerbahçe bu akşam Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda 19.00'da başlayacak karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler. Sarı-lacivertliler kazanıp seriyi sürdürmeyi hedefliyor. Sakatlıkları bulunan Tolga Ciğerci ve Filip Novak ile çalışmalarını bireysel sürdüren Diego Perotti kadroda yok. Alanyaspor'da ise kaleci Ufuk dışında eksik bulunmuyor. İşte Fenerbahçe - Alanyaspor maçının 11'leri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 16
Erol Bulut forvet kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçı 11'i

2 İSİM SINIRDA
Fenerbahçe'de Ozan Tufan ve Caner Erkin, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İki oyuncu, Alanyaspor maçında kart görmeleri durumunda deplasmandaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

  • 3
  • 16
Erol Bulut forvet kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçı 11'i

NOSTALJİK BİR 90 DAKİKA
Sezon başında Alanyaspor'dan ayrılarak Fenerbahçe'nin başına geçen Erol Bulut ile Cisse bu akşam eski takımlarına karşı mücadele edecek. Ozan Tufan da Alanya'da kendisini tekrar kanıtlayıp Fenerbahçe'ye dönmüştü. Alanya'da ise Salih Uçan eski takımı Fenerbahçe'ye karşı sahada olacak.

  • 4
  • 16
Erol Bulut forvet kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçı 11'i

TERS GELİYOR
Alanyaspor, Fenerbahçe'ye son dönemde ters geliyor. Sarılacivertliler rakibiyle ligde oynadığı son 3 maçın 2'sini kaybederken diğer karşılaşma berabere bitti. 8 maçlık genel rekabette ise Fenerbahçe galibiyet sayısında 4-2, gollerde 15-9 üstün.

  • 5
  • 16
Erol Bulut forvet kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçı 11'i

İŞTE FENERBAHÇE'NİN ALANYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'İ

ALTAY

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör