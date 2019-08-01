01 Ağustos 2019, Perşembe
A SPOR GALERİ
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Real Madrid'in yıldızı Fenerbahçe'ye! Canlı yayında açıkladı
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Almanya'da düzenlenen ve Bayern Münih, Real Madrid ve Tottenham gibi devleri katıldığı Audi Cup'ta boy gösteren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, orta saha transferi için arayışlarını sürdüren sarı-lacivertlilerin Real Madrid forması giyen dünya yıldızı için girişimde bulunduğunu açıkladı. İşte o isim...
Giriş Tarihi: 01.08.2019 22:12 Güncelleme Tarihi: 01.08.2019 22:19
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