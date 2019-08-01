01 Ağustos 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Real Madrid'in yıldızı Fenerbahçe'ye! Canlı yayında açıkladı

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Almanya'da düzenlenen ve Bayern Münih, Real Madrid ve Tottenham gibi devleri katıldığı Audi Cup'ta boy gösteren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, orta saha transferi için arayışlarını sürdüren sarı-lacivertlilerin Real Madrid forması giyen dünya yıldızı için girişimde bulunduğunu açıkladı. İşte o isim...

Giriş Tarihi: 01.08.2019 22:12 Güncelleme Tarihi: 01.08.2019 22:19
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Real Madrid'in yıldızı Fenerbahçe'ye! Canlı yayında açıkladı

Almanya'da katıldığı Audi Cup'u dördüncülükle tamamlayan Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi.

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Real Madrid'in yıldızı Fenerbahçe'ye! Canlı yayında açıkladı

Transfer döneminin hızlı takımlarından olan sarı-lacivertliler şu ana dek Max Kruse, Emre Belözoğlu, Vedat Muriç, Garry Rodrigues, Allahyar Sayyadmanesh, Altay Bayındır ve Murat Sağlam'ı kadrosuna kattı.

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Real Madrid'in yıldızı Fenerbahçe'ye! Canlı yayında açıkladı

Stoper, orta saha ve forvet transferi yaparak transferi noktalamak isteyen sarı-lacivertliler, stoper bölgesi için İngiltere'de Huddersfield forması giyen Mathias Zanka ile anlaşma sağladı.

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Real Madrid'in yıldızı Fenerbahçe'ye! Canlı yayında açıkladı

Stoper transferinin ardından orta alana takviye yapmak için kolları sıvayan Kanarya'nın adı Ljubomir Fejsa, Badou Ndiaye ve Luiz Gustavo ile anılıyordu.

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Real Madrid'in yıldızı Fenerbahçe'ye! Canlı yayında açıkladı

A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi Genel Yayın yönetmeni Zeki Uzundurukan, TRT Spor canlı yayınında Fenerbahçe'nin Real Madrid forması giyen dünya yıldızı futbolcu için girişimde bulunduğunu açıkladı.

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