11 Mayıs 2020, Pazartesi
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Real Madrid'den Marcelo müjdesi! Fenerbahçe...
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor. Önümüzdeki sezonun kadro yapılanması kapsamında eksikleri belirleyen sarı-lacivertliler, ilk hedef olarak sol bek mevkisini belirlemişti. O bölgeyi dünyaca ünlü bir yıldızla doldurmayı planlayan Fenerbahçe, Marcelo'yu gündemine almıştı. Sarı-lacivertlilere transfer müjdesi Real Madrid'den geldi.
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