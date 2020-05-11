11 Mayıs 2020, Pazartesi

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Real Madrid'den Marcelo müjdesi! Fenerbahçe...

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor. Önümüzdeki sezonun kadro yapılanması kapsamında eksikleri belirleyen sarı-lacivertliler, ilk hedef olarak sol bek mevkisini belirlemişti. O bölgeyi dünyaca ünlü bir yıldızla doldurmayı planlayan Fenerbahçe, Marcelo'yu gündemine almıştı. Sarı-lacivertlilere transfer müjdesi Real Madrid'den geldi.

Giriş Tarihi: 11.05.2020 02:19 Güncelleme Tarihi: 11.05.2020 06:37
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Real Madrid'den Marcelo müjdesi! Fenerbahçe...

Fenerbahçe'de sol bek sorunu yaz transfer döneminde sona eriyor.

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Real Madrid'den Marcelo müjdesi! Fenerbahçe...

Sarı-lacivertliler uzun bir süredir sol bek mevkisinde istediği rotasyonu sağlayamamıştı ve bu eksiklik beklenmedik puan kayıplarına sebep oldu.

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Real Madrid'den Marcelo müjdesi! Fenerbahçe...

Hasan Ali Kaldırım'ın o mevkide tek alternatif olması elleri kolları bağlarken, deneyimli futbolcunun sezon sonu sözleşmesinin bitecek olması arayışları hızlandırdı.

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Real Madrid'den Marcelo müjdesi! Fenerbahçe...

Fenerbahçe taraftarı da Hasan Ali Kaldırım'la sözleşme yenilenmemesi için yönetime baskı yaparken, yönetim hedef büyüttü.

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Real Madrid'den Marcelo müjdesi! Fenerbahçe...

Taraftarı heyecanlandıracak bir isim üzerinde yoğunlaşan sarı-lacivertliler dünyaca ünlü bir ismi gündemine aldı.


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