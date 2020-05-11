11 Mayıs 2020, Pazartesi
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Bjelica 3 isimle geliyor
Fenerbahçe'nin teknik direktör gündemindeki isim Nenad Bjelica ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Daha önce 1+3 yıllık sözleşmeye sıcak bakmadığı ifade edilen Hırvak teknik adamın Ali Koç'la görüşmesinin ardından teklife "Evet" dediği ortaya çıktı. Bu gelişmelerin ardından çalışmalarına da başlayan Bjelica, sarı-lacivertlilere 3 yıldız futbolcu için girişimlere başladı. İşte o isimler ve son gelişmeler...
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