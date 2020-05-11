11 Mayıs 2020, Pazartesi

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Fenerbahçe'den transferde Jordan Ayew atağı! Abisini de almışlardı

Liglere verilen arada transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme sürpriz bir isim geldi. Sarı-lacivertli takım, bir dönem Çubuklu'yu giyen Andre Ayew'in kardeşi Jordan Ayew'ı transfer etmek için hazırlanıyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 11.05.2020 09:49
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Fenerbahçe'den transferde Jordan Ayew atağı! Abisini de almışlardı

Gelecek sezon hücum hattında değişikliğe gitmeyi planlayan Fenerbahçe'nin golcü transferi ile ilgili iddialar sürerken Crystal Palace forması giyen Jordan Ayew'i kiralamak için harekete geçildiği konuşuluyor.

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Fenerbahçe'den transferde Jordan Ayew atağı! Abisini de almışlardı

Yeni As��r'da yer alan habere göre kulübü ile 2022 yılına kadar sözleşmesi devam Ganalı oyuncu için temaslara geçecek olan sarı-lacivertliler bu transferle hücum gücüne güç katmayı hedefliyor.

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Fenerbahçe'den transferde Jordan Ayew atağı! Abisini de almışlardı

Hücumun her bölgesinde oynayabilen Jordan Ayew asıl bölgesinin dışında sağ ve sol kanatta da zaman zaman şans bulabiliyor. Bu sezon 28 lig maçında 8 gol kaydeden başarılı yıldız 1 kez de asist yaptı.

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Fenerbahçe'den transferde Jordan Ayew atağı! Abisini de almışlardı

Son iki sezondur Crystal Palace'ın formasını giyen yıldız ismin Kanarya'ya yakın olduğu gelen haberler arasında.

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Fenerbahçe'den transferde Jordan Ayew atağı! Abisini de almışlardı

Bu arada, Jordan Ayew'in kardeşi Andre Ayew 2018-2019 sezonunda Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giymişti.

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