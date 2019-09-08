08 Eylül 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Rakip hocadan Vedat Muriç için olay sözler!

Fenerbahçe'nin sezon başında Çaykur Rizespor'dan kadrosuna kattığı Vedat Muriç, hem sarı-lacivertli formayla hem de Kosova Milli Takımı ile gösterdiği performansla göz doldurmaya devam ediyor. Çekya Teknik Direktörü Jaroslav Silhavy, Kosova'nın EURO 2020 Elemeleri'nde Çekya'yı 2-1 mağlup ettiği maçta bir gol kaydederek galibiyete katkı sağlayan Muriç için olay ifadeler kullandı.

Giriş Tarihi: 08.09.2019 15:41 Güncelleme Tarihi: 08.09.2019 15:43
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Rakip hocadan Vedat Muriç için olay sözler!

Fenerbahçe'nin sezon başında Çaykur Rizespor'dan transfer ettiği Vedat Muriqi hem sarı-lacivertli forma hem de Kosova Milli Takımı'nda ortaya koyduğu performansla taraflı tarafsız herkesi büyüleme devam ediyor.

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Rakip hocadan Vedat Muriç için olay sözler!

Fenerbahçe forması altında 3 maçta 2 golün altına imza atan Muriqi, Kosova'nın Çek Cumhuriyeti'ni 2-1 yendiği maçta da gol atarak takımının galibiyetine büyük bir katkı sağladı.

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Rakip hocadan Vedat Muriç için olay sözler!

Çek Cumhuriyeti karşısındaki performansıyla tam not alan Muruqi, Kosova basını tarafından da adeta kahraman ilan edildi.

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Rakip hocadan Vedat Muriç için olay sözler!

Vedat Muriqi'nin daha şimdiden adını ülke tarihine yazdırmayı başardığını düşünen Kosova basını, "Muruqi eşsiz bir pırlanta gibi ve ülke futboluna kattığı değer her geçen gün daha artıyor. Muriqi'ye Zlatan benzetmesi yapılıyor ve futbolcumuz da hem milli takım hem de Türkiye'de bu benzetmenin hakkını veriyor" denildi.

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Rakip hocadan Vedat Muriç için olay sözler!

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Vedat Muriqi, "Olabildiğince iyi bir performans sergilemek istiyoruz, takım ruhu ile mücade ediyoruz ve bu şekilde devam etmek zorundayız.

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