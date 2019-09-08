08 Eylül 2019, Pazar
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Rakip hocadan Vedat Muriç için olay sözler!
Fenerbahçe'nin sezon başında Çaykur Rizespor'dan kadrosuna kattığı Vedat Muriç, hem sarı-lacivertli formayla hem de Kosova Milli Takımı ile gösterdiği performansla göz doldurmaya devam ediyor. Çekya Teknik Direktörü Jaroslav Silhavy, Kosova'nın EURO 2020 Elemeleri'nde Çekya'yı 2-1 mağlup ettiği maçta bir gol kaydederek galibiyete katkı sağlayan Muriç için olay ifadeler kullandı.
Giriş Tarihi: 08.09.2019 15:41 Güncelleme Tarihi: 08.09.2019 15:43
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