Rakip hocadan Vedat Muriç için olay sözler!

Vedat Muriqi'nin daha şimdiden adını ülke tarihine yazdırmayı başardığını düşünen Kosova basını, "Muruqi eşsiz bir pırlanta gibi ve ülke futboluna kattığı değer her geçen gün daha artıyor. Muriqi'ye Zlatan benzetmesi yapılıyor ve futbolcumuz da hem milli takım hem de Türkiye'de bu benzetmenin hakkını veriyor" denildi.