08 Eylül 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'nin Bursaspor 11'i belli oldu! Gustavo ve Rami...

Fenerbahçe'de Süper Lig'in dördüncü haftasında oynanacak Alanyaspor maçının hazırlıkları devam ediyor. Öte yandan milli ara sebebiyle lige ara verilmesinin ardından TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor ile hazırlık maçı yapacak olan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal, sahaya süreceği 11'i belirledi. İşte tecrübeli teknik adamın Gustavo ve Rami kararını verdi.

Giriş Tarihi: 08.09.2019 11:16
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Fenerbahçe'nin Bursaspor 11'i belli oldu! Gustavo ve Rami...

Bursaspor ve Fenerbahçe bu kez çok özel bir farkındalık çalışması için karşı karşıya geliyor.

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Fenerbahçe'nin Bursaspor 11'i belli oldu! Gustavo ve Rami...

Fenerbahçe ile Bursaspor, dünya çocuklarına farkındalık oluşturmak için hazırlık maçına çıkacak.

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Fenerbahçe'nin Bursaspor 11'i belli oldu! Gustavo ve Rami...

İki takım arasındaki bu özel maç bu akşam saat 20.00'de Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda oynanacak.

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Fenerbahçe'nin Bursaspor 11'i belli oldu! Gustavo ve Rami...

Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda oynanacak müsabaka beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

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Fenerbahçe'nin Bursaspor 11'i belli oldu! Gustavo ve Rami...

VAKIF VE DERNEKLER KONUK OLACAK

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Türkiye'deki ve dünyadaki çocuklar için farkındalık oluşturmak adına oynanacak hazırlık karşılaşmasında Lösev, Türkiye Down Sendromlular Derneği, Otizm Vakfı, ENSEV Fiziksel Engelli Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı, Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı, Bursa Yetimder, Bursa Mutlu Yuva Mutlu Yaşam Derneği, Bursa Özel Eğitim, Bursa Çocuk Gelişimi ve Eğitimcileri Dernekleri'nden özel misafirlerin konuk edileceği belirtildi.

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