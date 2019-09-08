08 Eylül 2019, Pazar
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Fenerbahçe'nin Bursaspor 11'i belli oldu! Gustavo ve Rami...
Fenerbahçe'de Süper Lig'in dördüncü haftasında oynanacak Alanyaspor maçının hazırlıkları devam ediyor. Öte yandan milli ara sebebiyle lige ara verilmesinin ardından TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor ile hazırlık maçı yapacak olan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal, sahaya süreceği 11'i belirledi. İşte tecrübeli teknik adamın Gustavo ve Rami kararını verdi.
Giriş Tarihi: 08.09.2019 11:16
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