Fenerbahçe'den takas bombası! Mehmet Ekici...

Fenerbahçe'den Teknik Direktör Ersun Yanal'ın kadro planlamasında yer vermediği Mehmet Ekici için flaş karar! Sarı lacivertli kurmaylar yaptığı toplantı ile deneyimli orta saha oyuncusu hakkında bir fikir birliğine vardı. İşte son dakika Fenerbahçe haberleri ve alınan kararın ayrıntıları...