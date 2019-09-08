08 Eylül 2019, Pazar

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Fenerbahçe'den takas bombası! Mehmet Ekici...

Fenerbahçe'den Teknik Direktör Ersun Yanal'ın kadro planlamasında yer vermediği Mehmet Ekici için flaş karar! Sarı lacivertli kurmaylar yaptığı toplantı ile deneyimli orta saha oyuncusu hakkında bir fikir birliğine vardı. İşte son dakika Fenerbahçe haberleri ve alınan kararın ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 08.09.2019 16:58 Güncelleme Tarihi: 08.09.2019 16:59
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Fenerbahçe'den takas bombası! Mehmet Ekici...

Transfer döneminde alınan tasarruflar kapsamında Fenerbahçe'de büyük bir değişim yaşanmıştı...

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Fenerbahçe'den takas bombası! Mehmet Ekici...

Sarı lacivertlilerde hemen hemen her mevkiye transfer takviyesi yapılırken mevcut takımdan gönderilen isimler de olmuştu.

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Fenerbahçe'den takas bombası! Mehmet Ekici...

Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda yeni bir kimliğe bürünen Kanarya lige de iyi bir başlangıç yapmıştı.

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Fenerbahçe'den takas bombası! Mehmet Ekici...

Takım kimyasını büyük ölçüde yakalayan sarı lacivertlilerde bazı isimler için de yol göründü...

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Fenerbahçe'den takas bombası! Mehmet Ekici...

Bu isimlerden Mehmet Ekici için transfer planı yapan 29 yaşındaki oyuncu ile ilgili Fenerbahçe'de son durum şöyle;

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