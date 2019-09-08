08 Eylül 2019, Pazar
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe'den takas bombası! Mehmet Ekici...
Fenerbahçe'den Teknik Direktör Ersun Yanal'ın kadro planlamasında yer vermediği Mehmet Ekici için flaş karar! Sarı lacivertli kurmaylar yaptığı toplantı ile deneyimli orta saha oyuncusu hakkında bir fikir birliğine vardı. İşte son dakika Fenerbahçe haberleri ve alınan kararın ayrıntıları...
Giriş Tarihi: 08.09.2019 16:58 Güncelleme Tarihi: 08.09.2019 16:59
- 1
- 12
- 2
- 12
- 3
- 12
- 4
- 12
- 5
- 12
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"