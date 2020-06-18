18 Haziran 2020, Perşembe

A SPOR GALERİ

Ali Koç'a flaş sözler! "Aziz Yıldırım'a yakın isimleri..."

Sabah Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç arasında son günlerde artan gerilimi değerlendirdi. Özbostan, "Koç ve ekibi, aslında Aziz Yıldırım döneminin isimlerini bir bir uzaklaştırıyor" ifadelerini kullandı. İşte o yazı...

Giriş Tarihi: 18.06.2020 11:53
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Ali Koç'a flaş sözler! Aziz Yıldırım'a yakın isimleri...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Türk futbol tarihine geçecek eylemlerine devam ediyor...

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Ali Koç'a flaş sözler! Aziz Yıldırım'a yakın isimleri...

TFF Başkanı Nihat Özdemir'i söylediği bir cümle nedeniyle kulüpten atmaya karar veren Koç ve ekibi, aslında Aziz Yıldırım döneminin isimlerini bir bir uzaklaştırıyor.

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Ali Koç'a flaş sözler! Aziz Yıldırım'a yakın isimleri...

Nihat Bey, ihraç edilmesine fırsat vermeden istifa etti. Tartışmaları da bir kalemde bitirdi.

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Ali Koç'a flaş sözler! Aziz Yıldırım'a yakın isimleri...

Şimdi, Ali Bey'in söyleyeceği ya da gündeme taşıyacağı yeni şeyler neler, onlara bakmalı! Yaşananlar Türk Futbolu adına üzücü! Bu iki isim 2010-11 döneminde kader birliği yaptı.

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Ali Koç'a flaş sözler! Aziz Yıldırım'a yakın isimleri...

UEFA'ya bile birlikte gittiler, et ve tırnak gibiydiler. Bir cümleye bu kadar alınıp camiayı ayağa kaldırmak yerine, öncesinde olduğu gibi Zorlu'ya Nihat Bey'in ofisine gidip konuyu konuşabilirdi.

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