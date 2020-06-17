Fenerbahçe'nin ilgilendiği isim için Mikel Arteta konuştu!

Fenerbahçe, Süper Lig'in ikinci yarısında aldığı sonuçlarla zirve yarışından uzaklaşmış ve Cemil Usta Sezonu'na havlu atmıştı. Son olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'a da elenen sarı-lacivertliler, transferde ilgilendiği bir isim için Arsenal menajeri Mikel Arteta'dan açıklama geldi. İşte o isim ve Arteta'nın açıklamaları...