17 Haziran 2020, Çarşamba

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Fenerbahçe'nin ilgilendiği isim için Mikel Arteta konuştu!

Fenerbahçe, Süper Lig'in ikinci yarısında aldığı sonuçlarla zirve yarışından uzaklaşmış ve Cemil Usta Sezonu'na havlu atmıştı. Son olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'a da elenen sarı-lacivertliler, transferde ilgilendiği bir isim için Arsenal menajeri Mikel Arteta'dan açıklama geldi. İşte o isim ve Arteta'nın açıklamaları...

Giriş Tarihi: 17.06.2020 14:03 Güncelleme Tarihi: 17.06.2020 14:04
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Fenerbahçe'nin ilgilendiği isim için Mikel Arteta konuştu!

Corona virüsü arasında transfer planlaması yapan Fenerbahçe, önceliğini savunma hattına verecek.

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Fenerbahçe'nin ilgilendiği isim için Mikel Arteta konuştu!

Kupadan elenen ve ligde de istediği konumda olmayan sarı-lacivertli takımın, gündemine bir dünya yıldızını aldığı iddia edilmişti.

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Fenerbahçe'nin ilgilendiği isim için Mikel Arteta konuştu!

Fenerbahçe'nin Arsenal ile sözleşmesi sona erecek olan Brezilyalı defans oyuncusu David Luiz ile ilgilendiği öne sürüldü.

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Fenerbahçe'nin ilgilendiği isim için Mikel Arteta konuştu!

İngiliz basını, sezon başında Chelsea'den ayrılarak Arsenal'e transfer olan tecrübeli futbolcunun iki yıllık imza attığını duyurmuştu.

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Fenerbahçe'nin ilgilendiği isim için Mikel Arteta konuştu!

Ancak oyuncunun menajeri yaptığı açıklama ile Luiz'in Arsenal'le 1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

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