01 Ekim 2020, Perşembe

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Papiss Cisse için flaş sözler! "Eğer yedek kalırsa..."

Fenerbahçe transferde hız kesmiyor. Forvet arayışlarını sürdüren sarı-lacivertliler, Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren Papiss Cisse'yi İstanbul'a getirmişti. Senegalli oyuncu için flaş bir yorum geldi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Giriş Tarihi: 01.10.2020 09:54
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Papiss Cisse için flaş sözler! Eğer yedek kalırsa...

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, son olarak Senegalli golcü Papiss Cisse'yi İstanbul'a getirerek görüşmelerde bulundu.

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Papiss Cisse için flaş sözler! Eğer yedek kalırsa...

Sarı-lacivertli takım, Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi ve Mevlüt Erdinç'in ayrılmasının ardından golcü arayışındaydı.

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Papiss Cisse için flaş sözler! Eğer yedek kalırsa...

İlk olarak Mbwana Samatta'yı renklerine bağlayan Fenerbahçe, kadrosunu Papiss Cisse ile de güçlendirmeyi hedefliyor.

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Papiss Cisse için flaş sözler! Eğer yedek kalırsa...

Kontratının 1+1 yıllık olacağı, golcü oyuncuya ise 1 milyon Euro garanti para ve 500 bin Euro da imza parası verileceği iddia edildi.

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Papiss Cisse için flaş sözler! Eğer yedek kalırsa...

Öte yandan tecrübeli isimle ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. Hürriyet'e konuşan Alanyaspor'a yakın bir kaynak, oyuncu hakkında şunları dile getirdi:

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