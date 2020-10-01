01 Ekim 2020, Perşembe

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Fenerbahçe transferde onu istiyor! Kulübüyle sözleşmesini feshetmişti

Transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olan Fenerbahçe, kadrosunu 13 isimle güçlendirmişti. Son olarak golcü oyuncu Papiss Cisse'yi de İstanbul'a getiren sarı-lacivertliler, kulübüyle olan sözleşmesini fesheden eski futbolcusunu gündemine aldı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Giriş Tarihi: 01.10.2020 09:15
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Fenerbahçe transferde onu istiyor! Kulübüyle sözleşmesini feshetmişti

Bu sezon yaptığı transferlerle dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe, hamlelerine ara vermeden devam ediyor.

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Fenerbahçe transferde onu istiyor! Kulübüyle sözleşmesini feshetmişti

Sarı-lacivertliler son olarak, Senegalli golcü Papiss Cisse ile görüşmek üzere oyuncuyu İstanbul'a davet etmişti.

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Fenerbahçe transferde onu istiyor! Kulübüyle sözleşmesini feshetmişti

Fenerbahçe'nin hedefindeki bir başka isim de ortaya çıktı. Kanarya, eski yıldızıyla yeniden flörtte.

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Fenerbahçe transferde onu istiyor! Kulübüyle sözleşmesini feshetmişti

Takvim'de yer alan habere göre sarı-lacivertliler, Al Nassr ile sözleşmesini fesheden ve boşa çıkan Brezilyalı yıldız Giuliano ile masaya oturacak.

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Fenerbahçe transferde onu istiyor! Kulübüyle sözleşmesini feshetmişti

Geçtiğimiz günlerde de bu transfer gündeme gelmiş ancak Sambacı yıldızın bonservis sorunu nedeniyle transfer yatmıştı.

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