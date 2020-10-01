Fenerbahçe transferde onu istiyor! Kulübüyle sözleşmesini feshetmişti

Transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olan Fenerbahçe, kadrosunu 13 isimle güçlendirmişti. Son olarak golcü oyuncu Papiss Cisse'yi de İstanbul'a getiren sarı-lacivertliler, kulübüyle olan sözleşmesini fesheden eski futbolcusunu gündemine aldı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri