01 Ekim 2020, Perşembe

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Göksel Gümüşdağ duyurdu! Edin Visca transferi...

Kanat transferi yapmak isteyen Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'in yıldız oyuncusu Edin Visca'yı gündemine almıştı. Konuyla ilgili turuncu-lacivertli kulübün başkanı Göksel Gümüşdağ flaş açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Giriş Tarihi: 01.10.2020 11:23
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Göksel Gümüşdağ duyurdu! Edin Visca transferi...

Geçtiğimiz sezon hem Avrupa hem de Süper Lig'de başarılı bir grafik çizen Medipol Başakşehir'de işler pek de iyiye gitmiyor.

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Göksel Gümüşdağ duyurdu! Edin Visca transferi...

Yeni sezonun ilk 3 karşılaşmasından da mağlubiyetle ayrılan son şampiyon Başakşehir'de oyuncuların performansındaki düşüş ise dikkat çekiyor.

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Göksel Gümüşdağ duyurdu! Edin Visca transferi...

VISCA FENERBAHÇE'YE İDDİASI

Teknik direktör Okan Buruk'un Karagümrük maçının sonrası, "Hedefi olmayanlarla yolları ayıracağız" açıklamasının ardından gözler takımın Boşnak yıldızı Edin Visca'ya çevirilmişti.

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Göksel Gümüşdağ duyurdu! Edin Visca transferi...

Uzun yıllardır turuncu-lacivertli formayı giyen Visca'nın düşük performansı, Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddialarını ortaya koymuştu.

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Göksel Gümüşdağ duyurdu! Edin Visca transferi...

Medipol Başakşehir'de başkan Göksel Gümüşdağ, teknik direktör Okan Buruk ve CEO Mustafa Eröğüt, takımın performansındaki düşüş ve Edin Visca'nın Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddiasıyla ilgili Milliyet'e açıklamalarda bulundu.

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