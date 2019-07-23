23 Temmuz 2019, Salı

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Ozan Tufan'dan yönetime mesaj

Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan, Avusturya kampında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 23.07.2019 19:19 Güncelleme Tarihi: 23.07.2019 19:21
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Ozan Tufan'dan yönetime mesaj

Ozan Tufan'ın açıklamaları şöyle:

Ersun Hoca, kampa erken katılmamı istedi. Faydalı olduğunu düşünüyorum. Burada yeni bir sayfa açıp yeni bir Ozan göstermek istiyorum.

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Ozan Tufan'dan yönetime mesaj

Çok çalışıyorum. Her şeyin fazlasını yapıp en iyi şekilde Fenerbahçe'ye hizmet etmek istiyorum.

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Ozan Tufan'dan yönetime mesaj

Her kulübün zor zamanları olmuştur. Fenerbahçe de geçen sene bunu yaşadı. Fenerbahçe bu sene Ersun Hoca ile bunu atlatacaktır.

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Ozan Tufan'dan yönetime mesaj

İyi adapte olmuş, iyi bir arkadaş grubu var. Bunun sahaya yansıyacağını düşünüyorum. Herkes çok hırslı, çok azimli.

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Ozan Tufan'dan yönetime mesaj

Yeni bir sayfa açıp, güzel bir Fenerbahçe göstereceğiz. Tüm arkadaşlarım adına konuşuyorum. Fenerbahçe layık olduğu yerde olacaktır.

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