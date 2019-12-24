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Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Ocakta imzalar atılıyor
Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak ilerleyen haftalarda gösterdiği inişli çıkışlı performansla 16 hafta sonunda zirvenin 6 puan gerisinde 4. sırada yer alan Fenerbahçe'de yaklaşan ara transfer dönemi için çalışmaları hızlandı. Başta sol bek transferi olmak üzere yapacağı birkaç takviyeyle sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak isteyen sarı-lacivertliler, iki yıldız futbolcunun transferinde mutlu sona yakın. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 24.12.2019 22:59 Güncelleme Tarihi: 24.12.2019 23:03
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