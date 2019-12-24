25 Aralık 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Ocakta imzalar atılıyor

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak ilerleyen haftalarda gösterdiği inişli çıkışlı performansla 16 hafta sonunda zirvenin 6 puan gerisinde 4. sırada yer alan Fenerbahçe'de yaklaşan ara transfer dönemi için çalışmaları hızlandı. Başta sol bek transferi olmak üzere yapacağı birkaç takviyeyle sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak isteyen sarı-lacivertliler, iki yıldız futbolcunun transferinde mutlu sona yakın. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 24.12.2019 22:59 Güncelleme Tarihi: 24.12.2019 23:03
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Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Ocakta imzalar atılıyor

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, evinde ezeli rakibi Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti...

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Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Ocakta imzalar atılıyor

Kadıköy'de ezeli rakibe karşı alınan galibiyetin ardından şampiyonluk şarkıları da söylenmeye başlandı.

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Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Ocakta imzalar atılıyor

Camiada derbi galibiyeti yankılanırken yönetim bir yandan coşkuyla galibiyeti kutlarken, bir yandan da taraftarına dev bir transfer müjdesini vermenin hazırlıklarını yapıyor.

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Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Ocakta imzalar atılıyor

Beşiktaş derbisi öncesi ve sonrasında Fenerbahçe'de özel bir operasyon düzenlendiği ortaya çıktı.

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Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Ocakta imzalar atılıyor

Transferde önceliği maliyeti uygun ve bedelsiz isimlere yönelten Kanarya, ara transferde ilk bombasını patlatmaya hazırlanıyor...

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