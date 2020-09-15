15 Eylül 2020, Salı

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Ozan Tufan'dan flaş ayrılık kararı! Beşiktaş...

Transfer döneminin en hızlı takımlarından biri olarak dikkat çeken ve kadrosuna birçok ismi dahil eden Fenerbahçe, iç transferde de hareketli günler yaşıyor. Transferlerin yanı sıra geçtiğimiz sezon kadroda bulunan birçok oyuncuyla yollarını ayıran sarı-lacivertlilerde geleceği merak edilen isimlerden biri de Ozan Tufan olmuştu. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın da kadroda ısrarla görmek istediği milli futbolcu geleceğiyle ilgili kararını verdi. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 15.09.2020 09:17 Güncelleme Tarihi: 15.09.2020 09:20
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Ozan Tufan'dan flaş ayrılık kararı! Beşiktaş...

Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1'lik skorla geçmiş ve bu maçta formasını Tolga Ciğerci'ye kaptıran Ozan Tufan gündem olmuştu.

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Ozan Tufan'dan flaş ayrılık kararı! Beşiktaş...

Çaykur Rizespor maçı sonrasında moralinin bir hayli bozuk olduğu görülen Ozan'ın takım otobüsünde Caner Erkin'in, "Trip mi atıyorsun yoksa?" sözlerinden sonra muhabirin kendisine yönelik sorusuna verdiği, "Abi beni bir sal artık ya..." cevabı dikkat çekmişti.

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Ozan Tufan'dan flaş ayrılık kararı! Beşiktaş...

KAPTANLIĞI DA KAPTIRDI

Geçen sezon Emre Belözoğlu'nun, "Kaptanlık bandı senin. Sözleşmeni uzat" diye ikna ettiği Ozan Tufan, Gökhan Gönül gelir gelmez kaptanlığı tecrübeli isme kaptırmıştı.

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Ozan Tufan'dan flaş ayrılık kararı! Beşiktaş...

Gelen bilgilere göre Fenerbahçe'de ikinci kaptanlığın da Caner Erkin'e verildiği ortaya çıktı. Ozan'ın şu an için üçüncü kaptan olduğu bildirildi.

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Ozan Tufan'dan flaş ayrılık kararı! Beşiktaş...

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Ozan Tufan kariyeriyle ilgili kararını verdi.

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