Ozan Tufan'dan flaş ayrılık kararı! Beşiktaş...

Transfer döneminin en hızlı takımlarından biri olarak dikkat çeken ve kadrosuna birçok ismi dahil eden Fenerbahçe, iç transferde de hareketli günler yaşıyor. Transferlerin yanı sıra geçtiğimiz sezon kadroda bulunan birçok oyuncuyla yollarını ayıran sarı-lacivertlilerde geleceği merak edilen isimlerden biri de Ozan Tufan olmuştu. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın da kadroda ısrarla görmek istediği milli futbolcu geleceğiyle ilgili kararını verdi. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

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Giriş Tarihi: 15.09.2020 09:17 Güncelleme Tarihi: 15.09.2020 09:20 ABONE OL