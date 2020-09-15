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Dünya yıldızı sözleşmesini feshetti! Fenerbahçe ve transfer...

Transfer döneminde adından en çok söz ettiren takımlardan olan Fenerbahçe'nin listesindeki bir isim takımıyla olan sözleşmesini feshetti. İşte o isim ve detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Giriş Tarihi: 15.09.2020 00:16
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Dünya yıldızı sözleşmesini feshetti! Fenerbahçe ve transfer...

Geçtiğimiz iki sezon oldukça kötü performans sergileyen Fenerbahçe, bu sezon ipi göğüsleyip 4. yıldızı takmak istiyor.

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Dünya yıldızı sözleşmesini feshetti! Fenerbahçe ve transfer...

6 yılı bulan şampiyonluk özlemini dindirmekte kararlı olan Kanarya, sezona flaş transferlerle başlamıştı.

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Dünya yıldızı sözleşmesini feshetti! Fenerbahçe ve transfer...

Kaleci hariç her mevkiye takviye yapan sarı-lacivertliler, son olarak savunma bölgesine Lemos'un ardından Tisserand'ı transfer etti.

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Dünya yıldızı sözleşmesini feshetti! Fenerbahçe ve transfer...

Zanka'nın ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Fenerbahçe'de, bir stoper arayışı daha vardı.

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Dünya yıldızı sözleşmesini feshetti! Fenerbahçe ve transfer...

Emre Belözoğlu da Tümer Metin'e yaptığı açıklamada, "Tisserand dışında isim bir stoper gelecek." demişti.

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