Dünya yıldızı sözleşmesini feshetti! Fenerbahçe ve transfer...

Transfer döneminde adından en çok söz ettiren takımlardan olan Fenerbahçe'nin listesindeki bir isim takımıyla olan sözleşmesini feshetti. İşte o isim ve detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri