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Fenerbahçe'de Adil Rami gerçeği! Kadroya alınmamıştı
Milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada TFF 1. Lig ekibi Bursaspor ile Fenerbahçe hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Yeşil-beyazlı ekibin 2-1 üstünlüğü ile sona eren maçta gözler yeni transferlerdeydi. Gustavo'nun sakatlık sebebiyle kenara geldiği maçta Adil Rami ise kadroda yer almadı. İşte yıldız futbolcunun Bursa'ya götürülmemesinin nedeni...
Giriş Tarihi: 09.09.2019 13:53 Güncelleme Tarihi: 10.09.2019 01:05
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