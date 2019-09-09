10 Eylül 2019, Salı

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Fenerbahçe'de Adil Rami gerçeği! Kadroya alınmamıştı

Milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada TFF 1. Lig ekibi Bursaspor ile Fenerbahçe hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Yeşil-beyazlı ekibin 2-1 üstünlüğü ile sona eren maçta gözler yeni transferlerdeydi. Gustavo'nun sakatlık sebebiyle kenara geldiği maçta Adil Rami ise kadroda yer almadı. İşte yıldız futbolcunun Bursa'ya götürülmemesinin nedeni...

Giriş Tarihi: 09.09.2019 13:53 Güncelleme Tarihi: 10.09.2019 01:05
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Fenerbahçe'de Adil Rami gerçeği! Kadroya alınmamıştı

Milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada yapılan hazırlık maçında TFF 1. Lig ekibi Bursaspor, Fenerbahçe'yi 2-1 yendi.

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Fenerbahçe'de Adil Rami gerçeği! Kadroya alınmamıştı

İki takım, dünya çocuklarına farkındalık oluşturmak için Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda karşı karşıya geldi.

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Fenerbahçe'de Adil Rami gerçeği! Kadroya alınmamıştı

Futbolculuk kariyerine nokta koyan Volkan Demirel, hazırlık maçında yedek kulübesinde teknik heyet kadrosunda yer aldı.

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Fenerbahçe'de Adil Rami gerçeği! Kadroya alınmamıştı

Konuk takım Fenerbahçe müsabakaya Harun Tekin, Murat Sağlam, Serdar Aziz, Jailson, Tolga Ciğerci, Gustavo, Tolgay Arslan, Alper Potuk, Kruse, Rodrigues, Mevlüt Erdinç ilk 11'i ile başladı.

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Fenerbahçe'de Adil Rami gerçeği! Kadroya alınmamıştı

Ev sahibi ekip ise Çağlar Şahin Akbaba, Shehu, Rüştü Hanlı, Cüneyt Köz, Latovlevici, Aykut Akgün, Burak Altıparmak, Igor, Emirhan Aydoğan, Burak Kapacak, Kubilay Kanatsızkuş 11'i ile sahaya çıktı.

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