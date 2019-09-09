Fenerbahçe'de Adil Rami gerçeği! Kadroya alınmamıştı

Milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada TFF 1. Lig ekibi Bursaspor ile Fenerbahçe hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Yeşil-beyazlı ekibin 2-1 üstünlüğü ile sona eren maçta gözler yeni transferlerdeydi. Gustavo'nun sakatlık sebebiyle kenara geldiği maçta Adil Rami ise kadroda yer almadı. İşte yıldız futbolcunun Bursa'ya götürülmemesinin nedeni...

Giriş Tarihi: 09.09.2019 13:53 Güncelleme Tarihi: 10.09.2019 01:05 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





