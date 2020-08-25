25 Ağustos 2020, Salı

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Fenerbahçe'de Muriqi'nin yerine 21'lik golcü! Teklif ortaya çıktı

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gözler golcü transferine çevrildi. Vedat Muriqi'nin transferi için Serie A ekibi Lazio ile anlaşan sarı-lacivertlilerde forvet arayışları tüm hızıyla devam ederken, yönetimin Muriqi'nin yerine 21'lik Arjantinli golcüyü gündemine aldığı ve yapılacak teklifin de ortaya çıktığı öne sürüldü. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

Giriş Tarihi: 25.08.2020 19:28 Güncelleme Tarihi: 25.08.2020 19:32
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Fenerbahçe'de Muriqi'nin yerine 21'lik golcü! Teklif ortaya çıktı

Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, kadrosunu yenilemek ve tecrübeli isimleri takıma dahil etmek için yoğun mesai harcıyor.

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Fenerbahçe'de Muriqi'nin yerine 21'lik golcü! Teklif ortaya çıktı

Sarı-lacivertliler operasyona Caner, Novak, Gökhan, Mert Hakan isimleriyle başlarken, Thiam, Sosa ve Sinan gibi yıldızlarla şova devam etmişti.

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Fenerbahçe'de Muriqi'nin yerine 21'lik golcü! Teklif ortaya çıktı

Sportif direktör Emre Belözoğlu komutasında ve Erol Bulut'un tercihleri doğrultusunda ilerleyen Kanarya, forvet hattını güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırdı.

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Fenerbahçe'de Muriqi'nin yerine 21'lik golcü! Teklif ortaya çıktı

Vedat Muriqi'yi hatrı sayılır bir rakamla Lazio'ya satan sarı lacivertlilerin, özenle takip ettiği birçok isimle görüştüğü ifade edildi.

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Fenerbahçe'de Muriqi'nin yerine 21'lik golcü! Teklif ortaya çıktı

Bu bağlamda Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü golcülere kancayı attığı aktarıldı.

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