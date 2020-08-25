Fenerbahçe'de Muriqi'nin yerine 21'lik golcü! Teklif ortaya çıktı

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gözler golcü transferine çevrildi. Vedat Muriqi'nin transferi için Serie A ekibi Lazio ile anlaşan sarı-lacivertlilerde forvet arayışları tüm hızıyla devam ederken, yönetimin Muriqi'nin yerine 21'lik Arjantinli golcüyü gündemine aldığı ve yapılacak teklifin de ortaya çıktığı öne sürüldü. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

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Giriş Tarihi: 25.08.2020 19:28 Güncelleme Tarihi: 25.08.2020 19:32 ABONE OL