13 Ocak 2020, Pazartesi

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Oyuncu resmen transferini açıkladı! "Fenerbahçe ile görüşüyoruz"

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de devre arası transfer çalışmaları son hız devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin ilk transferi Bundesliga ekiplerinden Frankfurt'ta forma giyen stoper Simon Falette olmuştu. Özellikle maliyeti düşük ve uyum sorununu en kısa sürede atlatabilecek oyunculara yönelen Kanarya, bu özelliklere sahip oyunculara yöneldi. Bu kapsamda savunmanın solunda gerekli alternatifleri bulunmayan sarı-lacivertlilerde bu bölgede bir çok isim gündeme gelmişti. Fakat oyuncu tarafından bomba bir açıklama geldi. Kim bu isim ve ne dedi? İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 13.01.2020 12:30
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Oyuncu resmen transferini açıkladı! Fenerbahçe ile görüşüyoruz

Süper Lig'de son olarak Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, hem deplasmanda yaşanan kötü gidişatı sona erdirmiş, hem de şampiyonluk potasında kalarak 2. yarı öncesi iddiasını sürdürmüştü.

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Oyuncu resmen transferini açıkladı! Fenerbahçe ile görüşüyoruz

Lider Sivasspor'un 6 puan gerisinde kalan sarı lacivertliler, bu farkı indirebileceğinden şüphe duymazken, ilk yarıda yaşanılan aksaklıkları masaya yatırdı. Bu bağlamda transfer döneminde önceliğini savunmaya veren Fenerbahçe, Frankfurt'tan Simon Falette'ye resmi imzayı attırmıştı.

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Oyuncu resmen transferini açıkladı! Fenerbahçe ile görüşüyoruz

Spekülasyonlara konu olan Falette, Sportif Direktör Damien Comolli ve Başkan Ali Koç'un arasını açmış, Comolli'nin twitter hesabından konu ile ilgili yaptığı açıklama sonrasında büyük infiale neden olmuştu.

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Oyuncu resmen transferini açıkladı! Fenerbahçe ile görüşüyoruz

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe'de transfer için yeni bir perde açıldı... Sezon içerisinde yaşadığı sakatlıklarla sol bek pozisyonunda Hasan Ali Kaldırım'ı kullanamayan Fenerbahçe, Nabil Dirar'ı denemişti.

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Oyuncu resmen transferini açıkladı! Fenerbahçe ile görüşüyoruz

Dirar'ın etkili futboluna karşın defansif anlamda zaafiyet vermesi, bu konuda ara transfer için kırmızı alarm verilmesine sebep olmuş, Türkiye'den ve dünyadan bu bölgede değerlendirilebilecek isimlerle temasa geçilmişti.

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