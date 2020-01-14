Ersun Yanal'dan flaş karar! İşte Fenerbahçe'nin Kayserispor 11'i...

SOL KANAT TOLGA'NIN!

Ersun Yanal'ın bir sürpriz karar da sol kanat bölgesinde vermesi bekleniyor. Ligin son haftasında oynanan Çaykur Rizespor maçında cezasının bitmesine rağmen forma vermediği Garry Rodrigues'i bu karşılaşmada yine yedek oturtmayı planlıyor. Yanal'ın tercihi yine Tolga Ciğerci olacak.