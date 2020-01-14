14 Ocak 2020, Salı

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Ersun Yanal'dan flaş karar! İşte Fenerbahçe'nin Kayserispor 11'i...

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Hes Kablo Kayserispor'a konuk olacak Fenerbahçe, rövanş öncesinde avantaj yakalayıp rahatlamak istiyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın Süper Lig maçı öncesi oynanacak kupa karşılaşmasında nasıl bir kadroyla sahaya çıkacağı merak ediliyordu. İşte Kayserispor-Fenerbahçe karşılaşmasının muhtemel 11'leri...

Giriş Tarihi: 14.01.2020 14:21 Güncelleme Tarihi: 14.01.2020 14:32
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Ersun Yanal'dan flaş karar! İşte Fenerbahçe'nin Kayserispor 11'i...

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında bugün İstikbal Mobilya Kayserispor'la deplasmanda karşılaşacak. Kupada son 16 turuna alt lig ekipleri Tarsus İdmanyurdu ve İstanbulspor'u eleyerek gelen sarı-lacivertliler, 2020 yılının ilk karşılaşmasına da Kayseri'de çıkacak. Kayserispor ise Bayrampaşa ve Manisa Futbol Kulübünü eleyerek Son 16 turuna geldi.

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Ersun Yanal'dan flaş karar! İşte Fenerbahçe'nin Kayserispor 11'i...

İki ekip arasında Süper Lig'in ilk yarısında oynanan karşılaşmayı İstikbal Mobilya Kayserispor sahasında 1-0 kazanmıştı. Kayserispor'da yeni teknik direktör Robert Prosinecki de ilk resmi maçına çıkacak.

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Ersun Yanal'dan flaş karar! İşte Fenerbahçe'nin Kayserispor 11'i...

İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe maçı bugün saat 20.30'da Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmayı hakem Bahattin Şişmek yönetecek. Bu karşılaşmanın rövanşı 21 Ocak Salı günü Ülker Stadı'nda oynanacak.

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Ersun Yanal'dan flaş karar! İşte Fenerbahçe'nin Kayserispor 11'i...

STOPERDE JAILSON!

Ersun Yanal, karşılaşma öncesi ilk 11'ini büyük ölçüde belirlerken stoper konusunda kararını Jailson'dan yana kullanacak. Tecrübeli teknik adamın Serdar Aziz'i oynatmasına kesin gözüyle bakılırken, milli futbolcunun partneri olarak Zanka, Rami ve Falette'i tercih etmeyeceği öğrenildi.

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Ersun Yanal'dan flaş karar! İşte Fenerbahçe'nin Kayserispor 11'i...

SOL KANAT TOLGA'NIN!

Ersun Yanal'ın bir sürpriz karar da sol kanat bölgesinde vermesi bekleniyor. Ligin son haftasında oynanan Çaykur Rizespor maçında cezasının bitmesine rağmen forma vermediği Garry Rodrigues'i bu karşılaşmada yine yedek oturtmayı planlıyor. Yanal'ın tercihi yine Tolga Ciğerci olacak.

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