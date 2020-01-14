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Ersun Yanal'dan flaş karar! İşte Fenerbahçe'nin Kayserispor 11'i...
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Hes Kablo Kayserispor'a konuk olacak Fenerbahçe, rövanş öncesinde avantaj yakalayıp rahatlamak istiyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın Süper Lig maçı öncesi oynanacak kupa karşılaşmasında nasıl bir kadroyla sahaya çıkacağı merak ediliyordu. İşte Kayserispor-Fenerbahçe karşılaşmasının muhtemel 11'leri...
Giriş Tarihi: 14.01.2020 14:21 Güncelleme Tarihi: 14.01.2020 14:32
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