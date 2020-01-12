13 Ocak 2020, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de mutlu son! Yıldız isim imzayı attı...

Sarı-Lacivertli yönetim, İsviçreli yıldızın ardından Milan'la da tüm pürüzleri gidererek kesin anlaşmayı sağladı. Fenerbahçe'nin Rodriguez'i zorunlu satın alma opsiyonuyla 6 aylığına kiralayacağı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 12.01.2020 22:49 Güncelleme Tarihi: 13.01.2020 07:36
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Fenerbahçe'de mutlu son! Ricardo Rodriguez imzayı attı

Sarı-Lacivertliler, Milan formasını giyen Ricardo Rodriguez'i kadrosuna katıyor. İsviçreli yıldızın ardından İtalyan kulübü ile de kesin olarak anlaşma sağlandı

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Fenerbahçe'de mutlu son! Ricardo Rodriguez imzayı attı

Sezon başından bu yana sol bek transferi için çok büyük bir çaba harcayan Fenerbahçe sonunda hedefe ulaştı...

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Fenerbahçe'de mutlu son! Ricardo Rodriguez imzayı attı

3-4 GÜN İÇİNDE ÇÖZÜLECEK

Yönetimin transferi resmi olarak açıklamak için Futbol Federayonu ile yaşanan harcama limiti sorunu çözmeyi bekliyor. En geç 3-4 gün içinde bu sorunun çözüleceği öğrenildi

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Fenerbahçe'de mutlu son! Ricardo Rodriguez imzayı attı

1.5 YIL SÖZLEŞMESİ VAR

Milan ile 1.5 yıl sözleşmesi olan Rodriguez 6 aylığına kiralanacağı belirlendi. Ancak tecrübeli yıldızın sözleşmesinde sorunlu satın alma opsiyonu olacak.

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Fenerbahçe'de mutlu son! Ricardo Rodriguez imzayı attı

4.5 MİLYON EURO!

Fenerbahçe'nin sezon sonunda 4.5 milyon Euro ödeyerek Rodriguez'in tapusu alacağı öğrenildi. 27 yaşındaki futbolcu bu sezon Milan formasıylı ligde 5 maça çıktı.

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