Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu! Bu hafta İstanbul'a gelecek

Sezonun ikinci yarısındaki kötü gidişatın ardından Ersun Yanal ile yollarını ayıran ve 3 aydır teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, yeni hocasına kavuşuyor. Yerli ve yabancı birçok isimle görüşen sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktörünün bu hafta içinde İstanbul'a geleceği öğrenildi. Son dakika Fenerbahçe haberleri...