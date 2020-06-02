02 Haziran 2020, Salı

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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu! Bu hafta İstanbul'a gelecek

Sezonun ikinci yarısındaki kötü gidişatın ardından Ersun Yanal ile yollarını ayıran ve 3 aydır teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, yeni hocasına kavuşuyor. Yerli ve yabancı birçok isimle görüşen sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktörünün bu hafta içinde İstanbul'a geleceği öğrenildi. Son dakika Fenerbahçe haberleri...

Giriş Tarihi: 02.06.2020 02:25 Güncelleme Tarihi: 02.06.2020 06:38
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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu! Bu hafta İstanbul'a gelecek

Ligin ikinci yarısında oynadığı son 7 maçta galibiyet çıkaramayarak şampiyonluk yarışına büyük ölçüde havlu atan Fenerbahçe'de yeni teknik direktörün kim olacağı merak konusu olmuştu.

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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu! Bu hafta İstanbul'a gelecek

Teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, geçtiğimiz haftalarda düzenlenen Divan Kurulu Toplantısı'nda yerli ve yabancı 3 teknik adamla görüştüklerini açıklamıştı.

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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu! Bu hafta İstanbul'a gelecek

Kanarya'nın adı Nenad Bjelica, Erol Bulut, Abdullah Avcı ve Okan Buruk gibi isimlerle anılırken, arayışlarını sürdüren sarı-lacivertliler mutlu sona ulaştı.

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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu! Bu hafta İstanbul'a gelecek

Fotomaç'ın haberine göre sarı-lacivertliler, uzun süredir görüşme halinde olduğu Nenad Bjelica ile her konuda anlaşma sağladı.

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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu! Bu hafta İstanbul'a gelecek

Yönetimin hoca adayları arasında ilk sırada yer alan Hırvat teknik adamın alınacak özel izinlerin ardından bu hafta içinde İstanbul'da olması bekleniyor. Başkan Ali Koç'un Bjelica'nın Türkiye'ye gelişiyle ilgili bizzat kendisinin ilgilendiği de iddia ediliyor.

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