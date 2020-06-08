08 Haziran 2020, Pazartesi

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Ömer Üründül'den Fenerbahçe için flaş yorum! "Başarısızlık" dedi ve yeni hocayı duyurdu

Fenerbahçe'de kötü gidişat sonrası teknik direktör Ersun Yanal'la yollar ayrılmış, o günden bugüne ise yeni teknik direktör hala belirlenmemişti. Sarı-lacivertlilerdeki son gelişmeleri Sabah Gazetesi spor yazarı Ömer Üründül değerlendirirken, çarpıcı tespitler yaptı ve yeni hocayı duyurdu.

Giriş Tarihi: 08.06.2020 11:43
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Ömer Üründül'den Fenerbahçe için flaş yorum! Başarısızlık dedi ve yeni hocayı duyurdu

1- Fenerbahçe, son 8 maçını teknik direktörsüz oynayacak. 3 ayda çok isim yazıldı çizildi. Ama hâlâ Fenerbahçe'nin hocası yok. Yönetim bu işi neden çözemiyor?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ömer Üründül'den Fenerbahçe için flaş yorum! Başarısızlık dedi ve yeni hocayı duyurdu

Fenerbahçe yönetimi ilk büyük yanlışını iyice düşünüp analiz etmedikleri için Hollandalı teknik adam Phillip Cocu tercihiyle yaptılar.

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Ömer Üründül'den Fenerbahçe için flaş yorum! Başarısızlık dedi ve yeni hocayı duyurdu

Yollar Cocu ile ayrıldıktan sonra başkan Ali Koç daha önce 'Ersun Yanal olmaz' diye beyan etmesine rağmen taraftar baskısı altında kalarak Yanal'ı göreve getirmek zorunda kalmıştı.

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Ömer Üründül'den Fenerbahçe için flaş yorum! Başarısızlık dedi ve yeni hocayı duyurdu

Bana göre bu da bir başka yanlıştı. O da başarısız oldu.

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Ömer Üründül'den Fenerbahçe için flaş yorum! Başarısızlık dedi ve yeni hocayı duyurdu

Tabii Ersun Yanal ile yollar ayrıldıktan sonraki süreçte ince eleyip sık dokumak mecburiyetinde kalan yönetim, seçimde zorlandı.

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