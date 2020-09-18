18 Eylül 2020, Cuma

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Fenerbahçe'ye Ze Luis müjdesi!

Yeni sezonda şampiyonluk mücadelesi verecek Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hızlandı. Vedat Muriqi'nin ardından forvet hattına 2 takviye birden yapmak isteyen Fenerbahçe'de gündeme gelen isimlerden biri de Porto forması giyen Ze Luis olmuştu. Sarı-lacivertlilerin santrfor listesinin ilk sırasında bulunan yıldız futbolcudan müjdeli haber geldi. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 18.09.2020 11:41 Güncelleme Tarihi: 18.09.2020 11:44
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Fenerbahçe'ye Ze Luis müjdesi!

Süper Lig'in 2. haftasında Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Fenerbahçe'ye Ze Luis müjdesi!

Son olarak Wolfsburg forması giyen Marcel Tisserand ile resmi sözleşme imzalayan sarı-lacivertlilerde gözler forvet transferine çevrildi.

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Fenerbahçe'ye Ze Luis müjdesi!

Kanarya, santrfor takviyesi için dünyanın dört bir yanından isimleri gündemine alırken, Fenerbahçe'nin özellikle Ze Luis için ısrarcı olduğu ileri sürülmüştü.

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Fenerbahçe'ye Ze Luis müjdesi!

Sarı-lacivertlilerin Samatta ile birlikte kadrosuna katmak için istediği santrforlardan birisi olan Portolu Ze Luis'e Çin ekibi Tianjin Teda son derece cazip bir teklifte bulunmuştu.

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Fenerbahçe'ye Ze Luis müjdesi!

ÇİN'DEN GELEN TEKLİFİ KABUL ETMEDİ

Takvim'in haberine göre, Yeşil Burun Adalı golcü Çin'den gelen bu teklifi kabul etmedi.

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