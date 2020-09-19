Fenerbahçe forvet transferini bitirdi! Galatasaray derbisine yetişecek

Golcü futbolcuları Vedat Muriqi ve Mevlüt Erdinç ile yollarını ayırmasının ardından forvet hattını güçlendirmek için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, transfer bombasını patlatıyor. Sarı-lacivertlilerin yıldız golcünün transferi için hem oyuncu hem de kulübüyle anlaşma sağladığı ve futbolcunun 3. haftada oynanacak Galatasaray derbisine yetişeceği öğrenildi. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...