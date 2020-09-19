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Fenerbahçe forvet transferini bitirdi! Galatasaray derbisine yetişecek

Golcü futbolcuları Vedat Muriqi ve Mevlüt Erdinç ile yollarını ayırmasının ardından forvet hattını güçlendirmek için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, transfer bombasını patlatıyor. Sarı-lacivertlilerin yıldız golcünün transferi için hem oyuncu hem de kulübüyle anlaşma sağladığı ve futbolcunun 3. haftada oynanacak Galatasaray derbisine yetişeceği öğrenildi. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 19.09.2020 09:36
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Fenerbahçe forvet transferini bitirdi! Galatasaray derbisine yetişecek

Transfer döneminin flaş takımlarından olan Fenerbahçe, kadrosunu önemli isimlerle güçlendirdi.

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Fenerbahçe forvet transferini bitirdi! Galatasaray derbisine yetişecek

Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi'yi geçtiğimiz günlerde Lazio'ya gönderen sarı-lacivertliler, bu kontenjanı doldurmak için çalışmalarını sürdürüyordu.

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Fenerbahçe forvet transferini bitirdi! Galatasaray derbisine yetişecek

Bir süredir forvet transferi için çaba harcayan Fenerbahçe en sonunda hedefe ulaştı. İşte transfer gelişmesinin ayrıntıları...

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Fenerbahçe forvet transferini bitirdi! Galatasaray derbisine yetişecek

Takvim'de yer alan habere göre sarı-lacivertli yönetim, Mbwana Samatta'nın ardından oyuncunun kulübü Aston Villa'yı da ikna etmeyi başardı.

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Fenerbahçe forvet transferini bitirdi! Galatasaray derbisine yetişecek

Yaklaşık bir hafta önce Tanzanyalı forvetle el sıkışan sarı-lacivertliler, İngiliz kulübüyle pazarlıklarını sürdürüyordu.

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