08 Şubat 2019, Cuma
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Olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin iddianamesi tamamlandı!
Fenerbahçe-Beşiktaş arasında oynanan maç sırasında Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yaralandığı olaylara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 46 şüpheli hakkında ceza istemiyle iddianame düzenlendi. İddianamede, Şenol Güneş'e fırlatılan çakmak ve su şişesi silah sayılırken, tüm şüpheliler hakkında seyirden men tedbiri uygulanması da talep edildi.
Giriş Tarihi: 08.02.2019 11:46 Güncelleme Tarihi: 08.02.2019 11:47
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