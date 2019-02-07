08 Şubat 2019, Cuma

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Ersun Yanal galibiyet planını hazırladı! İşte Fenerbahçe'nin 11'i

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe'nin Kayserispor maçı 11'i ne şekilde olacak?

Ersun Yanal'ın Kayserispor maçına şu 11 ile çıkması bekleniyor:

Giriş Tarihi: 07.02.2019 23:44 Güncelleme Tarihi: 08.02.2019 00:01
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Ersun Yanal galibiyet planını hazırladı! İşte Fenerbahçenin 11i

Süper Lig'de 21. hafta heyecanı bugün oynanacak Kayserispor - Fenerbahçe maçı ile başlayacak.

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Ersun Yanal galibiyet planını hazırladı! İşte Fenerbahçenin 11i

Kötü başladığı sezonda takımın başına Ersun Yanal'ın gelmesiyle toparlanma sürecine giren sarı-lacivertli takım, Yeni Malatya ve Göztepe'yi yenerek yükselişe geçmişti.

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Ersun Yanal galibiyet planını hazırladı! İşte Fenerbahçenin 11i

Kanarya (23), 1 puan önünde olduğu rakibini mağlup edip hem seriyi sürdürmek hem de bu sezon ilk kez üst üste 3. galibiyetini almak amacında.

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Ersun Yanal galibiyet planını hazırladı! İşte Fenerbahçenin 11i

Ligde son 4 maçından beraberlikle ayrılan ev sahibi ekip de bu gidişi bitirmek istiyor.

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Ersun Yanal galibiyet planını hazırladı! İşte Fenerbahçenin 11i

Kadir Has Stadı'ndaki karşılaşma 20.30'da başlayacak. Mücadeleyi Alper Ulusoy yönetecek.

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