Ersun Yanal galibiyet planını hazırladı! İşte Fenerbahçenin 11i

08 Şubat 2019, Cuma
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Ersun Yanal galibiyet planını hazırladı! İşte Fenerbahçe'nin 11'i
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe'nin Kayserispor maçı 11'i ne şekilde olacak?
Ersun Yanal'ın Kayserispor maçına şu 11 ile çıkması bekleniyor:
Giriş Tarihi: 07.02.2019 23:44 Güncelleme Tarihi: 08.02.2019 00:01
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