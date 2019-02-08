Fenerbahçede ilk yolcu belli oldu

08 Şubat 2019, Cuma
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Fenerbahçe'de ilk yolcu belli oldu
Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın teknik direktörlük görevine gelmesiyle birlikte değişim rüzgarı esmeye başlamıştı. Sezonun ikinci yarısıyla birlikte çıkışa geçen Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın gelecek sezon planlaması dahilinde sezon sonu göndereceği ilk isim belli oldu.
Giriş Tarihi: 08.02.2019 12:11
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