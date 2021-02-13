13 Şubat 2021, Cumartesi

A SPOR GALERİ

O isimden Erol Bulut'a eleştiri! "Önce o üç ismi..."

Ara transfer döneminde 4 ismi kadrosuna katan Fenerbahçe, üst üste aldığı sonuçlarla ligde liderlikten olmuş ve Ziraat Türkiye Kupası'na da çeyrek finalde havlu atmıştı. Fotomaç Gazetesi yazarı Ender Bilgin, sarı-lacivertlileri çarpıcı sözlerle değerlendirdi. İşte o yazı...

Giriş Tarihi: 13.02.2021 09:14
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O isimden Erol Bulut'a eleştiri! Önce o üç ismi...

ENDER BİLGİN - HAVADA BULUT

Derbi ve Kupa yenilgilerinden sonra Erol Hoca'nın konumu iyice zora girdi. Hava bulutlu… Hani o bildik deyim misali… "Havada bulut sen bu işi unut."

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O isimden Erol Bulut'a eleştiri! Önce o üç ismi...

Her iki maçtaki oyun ve oyuncu tercihleri çok eleştiri aldı. Misal, Karacabey maçında Altay'ı riske edip, çeyrek finalde Harun ile başlamak! Dağınık Sinan Gümüş de ısrar ederken, takımın en golcü ismi Thiam'ı az kullanmak! Örnekler çoğaltılabilir. Ama sonuç aynı.

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O isimden Erol Bulut'a eleştiri! Önce o üç ismi...

Fenerbahçe topa az sahip oluyor, edilgen ve ağır oynuyor, taraftarına güven vermiyor. Peki, son on lig maçında sekiz galibiyet, bir yenilgi alan takımın teknik direktörü boy hedefi olur mu? O takımın adı Fenerbahçe ise bal gibi olur. Birkaç hafta önce yazdım. Fenerbahçe böyle top oy-na-ya-maz!

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O isimden Erol Bulut'a eleştiri! Önce o üç ismi...

Bu oyun maç kurtarır ama sezonu zor kurtarır. Yirmi iki transfer yapan takımın şampiyon olmak ya da en azından "şampiyon gibi oynamak" zorunluluğu vardır. Fenerbahçe'de işler böyle yürür. Nokta!

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O isimden Erol Bulut'a eleştiri! Önce o üç ismi...

MESUT OYNAR

Fenerbahçe açısından Mesut Özil'in durumu bir başka tartışma konusu oldu. "Mesut hazır değil", "Mesut niye oynuyor?", "Mesut refüze ediliyor" sözleri aldı başını yürüdü. Boş laf! Mesut hazır hale gelmek zorunda. Bu da oynayarak olur, kenarda bekleyerek değil.

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