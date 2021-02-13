O isimden Erol Bulut'a eleştiri! "Önce o üç ismi..."

Fenerbahçe topa az sahip oluyor, edilgen ve ağır oynuyor, taraftarına güven vermiyor. Peki, son on lig maçında sekiz galibiyet, bir yenilgi alan takımın teknik direktörü boy hedefi olur mu? O takımın adı Fenerbahçe ise bal gibi olur. Birkaç hafta önce yazdım. Fenerbahçe böyle top oy-na-ya-maz!