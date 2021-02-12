13 Şubat 2021, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de fatura onlara kesildi! Tam 5 futbolcu...

Süper Lig'de Galatasaray'a, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Başakşehir'e mağlup olan Fenerbahçe, kupadan elenmiş ve ligde de üçüncülüğe düşmüştü. Sarı-lacivertliler gelecek sezon çalışmalarına erken başlearken, 5 futbolcuyla yolları ayıracak. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Giriş Tarihi: 12.02.2021 09:51
ABONE OL
  • 1
  • 21
Fenerbahçe'de fatura onlara kesildi! Tam 5 futbolcu...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 25. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 19:00'da Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 21
Fenerbahçe'de fatura onlara kesildi! Tam 5 futbolcu...

Sarı-lacivetliler hem kupada hem de ligde aldığı kötü sonuçlarla taraftarına büyük hayal kırıklığı yaratmıştı.

  • 3
  • 21
Fenerbahçe'de fatura onlara kesildi! Tam 5 futbolcu...

2 sezon üst üste Galatasaray'a karşı alınan mağlubiyetin ardından yine sahasında Başakşehir'e elenen Fenerbahçe çalışmalarına erken başladı.

  • 4
  • 21
Fenerbahçe'de fatura onlara kesildi! Tam 5 futbolcu...

Pandemi nedeniyle dar bir ekonomi ile transferleri bitirmeye çalışan sarı-lacivertliler bu nedenle takımdan ayrılacak isimleri erken belirleyip transfer ihtiyaçlarına göre operasyonu erkene alacak.

  • 5
  • 21
Fenerbahçe'de fatura onlara kesildi! Tam 5 futbolcu...

Bu nedenle Fenerbahçe sezon sonunda 5 futbolcu ile yollarını ayırmayı planlıyor.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör