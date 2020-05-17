O isim ortaya çıktı! Fenerbahçe’ye gelecekti iptal oldu

Koç açıklamasında, "Teknik direktör konusunda biz erteleme sürecinden önce de çalışmalarımız vardı. 3-4 hoca ile görüştük. Bir tanesiyle neredeyse el sıkışmışken EURO 2020'nin 2021'e atılmasıyla sekteye uğradık." ifadelerini kullanmıştı.