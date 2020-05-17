17 Mayıs 2020, Pazar

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O isim ortaya çıktı! Fenerbahçe’ye gelecekti iptal oldu

Başkan Ali Koç'un "Bir hocayla anlaştık Euro 2020'nin ertelenmesiyle sekteye uğradık" dediği ismin Roberto Mancini olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 17.05.2020 01:44 Güncelleme Tarihi: 17.05.2020 06:35
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O isim ortaya çıktı! Fenerbahçe’ye gelecekti iptal oldu

Sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Fenerbahçe, alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayırmıştı.

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O isim ortaya çıktı! Fenerbahçe’ye gelecekti iptal oldu

Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada hoca arayışlarını sürdüren sarı-lacivertlilerde gündeme birçok isim gelmişti.

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O isim ortaya çıktı! Fenerbahçe’ye gelecekti iptal oldu

Kanarya'da önceliğim Nenad Bjelica olduğu fakat Erol Bulut, Manuel Pellegrini ve Zlatko Dalic ile de temasların sürdüğü iddia edilmişti.

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O isim ortaya çıktı! Fenerbahçe’ye gelecekti iptal oldu

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da divan toplantısında 3-4 hoca ile görüştüklerini dile getirmişti.

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O isim ortaya çıktı! Fenerbahçe’ye gelecekti iptal oldu

Koç açıklamasında, "Teknik direktör konusunda biz erteleme sürecinden önce de çalışmalarımız vardı. 3-4 hoca ile görüştük. Bir tanesiyle neredeyse el sıkışmışken EURO 2020'nin 2021'e atılmasıyla sekteye uğradık." ifadelerini kullanmıştı.

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