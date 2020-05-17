Fenerbahçe'de şok ayrılık! Yeni adresi belli oldu

Yeni sezon öncesinde yaşanan maddi sıkıntılar nedeniyle ekonomik olarak yapılanmaya gitmeyi planlayan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Vedat Muriqi, Miha Zajc ve Jailson gibi oyuncularını transfere kaynak yaratmak adına satış listesine koyan sarı-lacivertlilerde sürpriz bir ayrılık gerçekleşeceği ve yıldız futbolcunun yeni adresinin belli olduğu öne sürüldü. Son dakika Fenerbahçe haberleri...

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Giriş Tarihi: 17.05.2020 10:43 Güncelleme Tarihi: 17.05.2020 10:45 ABONE OL