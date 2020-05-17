17 Mayıs 2020, Pazar

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Fenerbahçe'de şok ayrılık! Yeni adresi belli oldu

Yeni sezon öncesinde yaşanan maddi sıkıntılar nedeniyle ekonomik olarak yapılanmaya gitmeyi planlayan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Vedat Muriqi, Miha Zajc ve Jailson gibi oyuncularını transfere kaynak yaratmak adına satış listesine koyan sarı-lacivertlilerde sürpriz bir ayrılık gerçekleşeceği ve yıldız futbolcunun yeni adresinin belli olduğu öne sürüldü. Son dakika Fenerbahçe haberleri...

Giriş Tarihi: 17.05.2020 10:43 Güncelleme Tarihi: 17.05.2020 10:45
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Fenerbahçe'de şok ayrılık! Yeni adresi belli oldu

Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada gelecek sezonun kadro planlaması için çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor.

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Fenerbahçe'de şok ayrılık! Yeni adresi belli oldu

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz günlerde telekonferans yöntemiyle katıldığı Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda futbolculara yönelik mesajlar verdi.

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Fenerbahçe'de şok ayrılık! Yeni adresi belli oldu

Koç, "Artık vefa zamanı" diyerek futbol endüstrisinin ve kulüplerin salgın sonrası içine düştüğü ekonomik duruma gönderme yaparak maaşlarda indirime gideceklerini duyurdu.

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Fenerbahçe'de şok ayrılık! Yeni adresi belli oldu

Bu açıklama, sarı-lacivertlilerin yüksek maaş alan futbolcularla yollarını ayıracağı şeklinde yorumlandı.

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Fenerbahçe'de şok ayrılık! Yeni adresi belli oldu

Fanatik'in haberine göre, Ali Koç'un sözlerinin ardından toplam maliyeti yıllık 5 milyon Euro'yu bulan Max Kruse'ye yol göründü.

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