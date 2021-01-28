28 Ocak 2021, Perşembe

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Fenerbahçe Marega'dan sonra Premier Lig golcüsünün peşinde! Anlaşma...

Ocak ayı transfer döneminde kadrosunu önemli isimlerle güçlendiren Fenerbahçe, bir de golcü transferi yapmak istiyor. Yıldız oyuncu Mesut Özil'i kadrosuna dahil eden sarı lacivertliler, bir de Mesut'un önüne bir forvet almak istiyor. Bu kapsamda Fenerbahçe, Premier Lig'in yıldız golcüsünü gündemine aldı. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB transferleri)

Giriş Tarihi: 28.01.2021 11:55 Güncelleme Tarihi: 28.01.2021 11:58
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Fenerbahçe Marega'dan sonra Premier Lig golcüsünün peşinde! Anlaşma...

Sezon sonunda ipi göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de transfer dönemi hareketli geçiyor.

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Fenerbahçe Marega'dan sonra Premier Lig golcüsünün peşinde! Anlaşma...

Sarı lacivertliler Ocak ayının başından itibaren kadrosunu önemli isimlerle güçlendirdi.

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Fenerbahçe Marega'dan sonra Premier Lig golcüsünün peşinde! Anlaşma...

Stoper bölgesinde sorun yaşayan Kanarya, Attila Szalai hamlesiyle bu açığını kapattı.

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Fenerbahçe Marega'dan sonra Premier Lig golcüsünün peşinde! Anlaşma...

Başkan Ali Koç'un, "Hızlı bir kanat oyuncusuna ihtiyacımız var" sözlerinin ardından Samuel Osayi transferi gerçekleşti.

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Fenerbahçe Marega'dan sonra Premier Lig golcüsünün peşinde! Anlaşma...

Son olarak bütün dünyanın dikkatini çeken yıldız futbolcu Mesut Özil kadroya dahil edildi.

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