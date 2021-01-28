Fenerbahçe Marega'dan sonra Premier Lig golcüsünün peşinde! Anlaşma...

Ocak ayı transfer döneminde kadrosunu önemli isimlerle güçlendiren Fenerbahçe, bir de golcü transferi yapmak istiyor. Yıldız oyuncu Mesut Özil'i kadrosuna dahil eden sarı lacivertliler, bir de Mesut'un önüne bir forvet almak istiyor. Bu kapsamda Fenerbahçe, Premier Lig'in yıldız golcüsünü gündemine aldı. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB transferleri)

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Giriş Tarihi: 28.01.2021 11:55 Güncelleme Tarihi: 28.01.2021 11:58 ABONE OL