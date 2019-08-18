18 Ağustos 2019, Pazar
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Nürnberg'ten flaş Michael Frey açıklaması! Fenerbahçe...
Süper Lig'e Gazişehir Gaziantep maçıyla başlayacak olan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren sarı-lacivertlilerde iç transferde de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sezonun sona ermesiyle birlikte tam 16 futbolcusuyla yollarını ayıran Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın kadroda düşünmediği Michael Frey de yolcu... Nürnberg'e kiralanacağı konuşulan İsviçreli golcüyle ilgili Alman kulübünün sportif direktörü Robert Palikuca'dan açıklama geldi.
Giriş Tarihi: 18.08.2019 19:01
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