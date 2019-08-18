18 Ağustos 2019, Pazar

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Nürnberg'ten flaş Michael Frey açıklaması! Fenerbahçe...

Süper Lig'e Gazişehir Gaziantep maçıyla başlayacak olan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren sarı-lacivertlilerde iç transferde de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sezonun sona ermesiyle birlikte tam 16 futbolcusuyla yollarını ayıran Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın kadroda düşünmediği Michael Frey de yolcu... Nürnberg'e kiralanacağı konuşulan İsviçreli golcüyle ilgili Alman kulübünün sportif direktörü Robert Palikuca'dan açıklama geldi.

Giriş Tarihi: 18.08.2019 19:01
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Nürnberg'ten flaş Michael Frey açıklaması! Fenerbahçe...

Fenerbahçe'de Michael Frey transferinde flaş bir gelişme yaşandı.

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Nürnberg'ten flaş Michael Frey açıklaması! Fenerbahçe...

Sarı-lacivertli takımda transfer çalışmaları son sürat devam ederken mevcut oyuncuların akıbeti merak ediliyordu.

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Nürnberg'ten flaş Michael Frey açıklaması! Fenerbahçe...

Santrfor bölgesinde Soldado ve Slimani ile yollarını ayıran Fenerbahçeli kurmaylar Frey'i de satış listesine koymuştu.

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Nürnberg'ten flaş Michael Frey açıklaması! Fenerbahçe...

O bölgeye Vedat Muriç ve Allahyar'ı transfer eden sarı-lacivertliler Frey'in takımdan gönderilmesi halinde bir santrfor takviyesi daha yapmayı planlıyor.

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Nürnberg'ten flaş Michael Frey açıklaması! Fenerbahçe...

İsviçreli futbolcu için Nürnberg kulübünün devrede olduğu ve transferin bitmeye çok yakın olduğu bildirilmişti.

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