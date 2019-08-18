18 Ağustos 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

İşte Fenerbahçe'nin 10. transferi! Anlaşma tamam

Süper Lig'de yeni sezon sahasında oynayacağı Gazişehir Gaziantep maçıyla açacak olan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. En az üç takviye yapması daha beklenen ve adı Aleksandar Kolarov, Simon Kjaer, Marcos Rojo, Khoumar Babacar ve Yann Mvila gibi isimlerle anılan sarı-lacivertliler, yaz transfer dönemindeki 10. takviyesini de gerçekleştiriyor. İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemine dair son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 18.08.2019 20:58 Güncelleme Tarihi: 18.08.2019 21:05
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İşte Fenerbahçe'nin 10. transferi! Anlaşma tamam

Yaz transfer döneminin hızlı takımlarından Fenerbahçe'de çalışmalar tam gaz devam ediyor.

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İşte Fenerbahçe'nin 10. transferi! Anlaşma tamam

Zanka'nın açıklanmasının ardından transferde bir süre sessiz kalan sarı-lacivertlilerde tekrar hareketlilik başladı.

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İşte Fenerbahçe'nin 10. transferi! Anlaşma tamam

Uzun süredir Sırp futbolcu Aleksandar Kolarov'u takıma dahil etmeye çalışan sarı-lacivertlilerde tecrübeli futbolcu için Roma'ya yapılan teklifin reddedilmesi sonrası transfer askıya alındı.

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İşte Fenerbahçe'nin 10. transferi! Anlaşma tamam

Kolarov'un yanı sıra orta saha ve forvet takviyesi de yapmak isteyen sarı-lacivertliler, 10. transferini de bitirmek üzere. İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemine dair son gelişmeler...

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İşte Fenerbahçe'nin 10. transferi! Anlaşma tamam

FREY'İN YERİNE BABACAR

Süper Lig'de alternatifli kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de son hamle Beşiktaş'ın da transfer listesinde bulunan Khouma Babacar oldu.

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