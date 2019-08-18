İşte Fenerbahçe'nin 10. transferi! Anlaşma tamam

Süper Lig'de yeni sezon sahasında oynayacağı Gazişehir Gaziantep maçıyla açacak olan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. En az üç takviye yapması daha beklenen ve adı Aleksandar Kolarov, Simon Kjaer, Marcos Rojo, Khoumar Babacar ve Yann Mvila gibi isimlerle anılan sarı-lacivertliler, yaz transfer dönemindeki 10. takviyesini de gerçekleştiriyor. İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemine dair son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 18.08.2019 20:58 Güncelleme Tarihi: 18.08.2019 21:05 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





