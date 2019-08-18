18 Ağustos 2019, Pazar
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Fenerbahçe'de eski yıldız geri dönüyor! Kjaer denmişti ancak...
Süper Lig'de yeni sezonu Gazişehir Gaziantep maçıyla açacak olan Fenerbahçe'de bir yandan transfer çalışmaları devam ediyor. Yoğun bir yaz transfer dönemi geçiren ve kadrosunda radikal değişikliklere giden sarı-lacivertliler tam 9 isimle sözleşme imzaladı. Stoper, orta saha ve forvet bölgelerine de takviye yaparak transferi noktalamak isteyen Fenerbahçe'de herkes Simon Kjaer'i beklerken, bir dönem sarı-lacivertli formayı giyen başka bir yıldızın dönüş hazırlığında olduğu öğrenildi. Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 18.08.2019 18:41 Güncelleme Tarihi: 18.08.2019 18:50
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