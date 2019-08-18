18 Ağustos 2019, Pazar

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Fenerbahçe'de eski yıldız geri dönüyor! Kjaer denmişti ancak...

Süper Lig'de yeni sezonu Gazişehir Gaziantep maçıyla açacak olan Fenerbahçe'de bir yandan transfer çalışmaları devam ediyor. Yoğun bir yaz transfer dönemi geçiren ve kadrosunda radikal değişikliklere giden sarı-lacivertliler tam 9 isimle sözleşme imzaladı. Stoper, orta saha ve forvet bölgelerine de takviye yaparak transferi noktalamak isteyen Fenerbahçe'de herkes Simon Kjaer'i beklerken, bir dönem sarı-lacivertli formayı giyen başka bir yıldızın dönüş hazırlığında olduğu öğrenildi. Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 18.08.2019 18:41 Güncelleme Tarihi: 18.08.2019 18:50
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Fenerbahçe'de eski yıldız geri dönüyor! Kjaer denmişti ancak...

Tarihinin en kötü sezonlarından birini geriden bırakan Fenerbahçe, yeni sezona bomba gibi bir giriş yapmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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Fenerbahçe'de eski yıldız geri dönüyor! Kjaer denmişti ancak...

Sarı-lacivertliler ezeli rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş'ın puan kaybettiği ilk haftayı galibiyetle kapatarak sezona moralli bir giriş yapmak istiyor.

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Fenerbahçe'de eski yıldız geri dönüyor! Kjaer denmişti ancak...

Bu doğrultuda teknik direktör Ersun Yanal önderliğinde hazırlıklarını sürdüren Kanarya'da bir yandan transfer çalışmaları devam ediyor.

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Fenerbahçe'de eski yıldız geri dönüyor! Kjaer denmişti ancak...

Son olarak Danimarkalı stoper Mathias Zanka Jorgensen'in transfer eden Fenerbahçe, Zanka dışında 8 isimle daha sözleşme imzalarken, kiralık futbolcuları da dahil tam 16 isimle yollarını ayırdı.

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Fenerbahçe'de eski yıldız geri dönüyor! Kjaer denmişti ancak...

Yeni sezona bambaşka bir kadroyla giriş yapacak olan sarı-lacivertlilerin amacı 3 transfer daha yaparak transferi noktalamak...

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