Nuri Şahin'in geliş tarihi belli oldu! Fenerbahçe...

Liglere verilen arada transfer çalışmalarını yürüten Fenerbahçe, bu kapsamda Werder Bremen ile sözleşme uzatmayacak Nuri Şahin'i gündemine almıştı. 31 yaşındaki oyuncunun İstanbul'a geliş tarihi belli oldu.