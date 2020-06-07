07 Haziran 2020, Pazar

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Nuri Şahin'in geliş tarihi belli oldu! Fenerbahçe...

Liglere verilen arada transfer çalışmalarını yürüten Fenerbahçe, bu kapsamda Werder Bremen ile sözleşme uzatmayacak Nuri Şahin'i gündemine almıştı. 31 yaşındaki oyuncunun İstanbul'a geliş tarihi belli oldu.

Giriş Tarihi: 07.06.2020 10:24
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Nuri Şahin'in geliş tarihi belli oldu! Fenerbahçe...

Corona virüsü sebebiyle lige verilen arada, transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de işler Emre Belözoğlu tarafından koordine ediliyor.

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Nuri Şahin'in geliş tarihi belli oldu! Fenerbahçe...

Gelecek sezon sportif direktör koltuğuna oturması beklenen tecrübeli futbolcu, kulübün transfer gündeminde yer alan eski milli oyuncu Nuri Şahin'le bir dizi görüşmeler yapmıştı.

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Nuri Şahin'in geliş tarihi belli oldu! Fenerbahçe...

Alman ekibi Werder Bremen'de forma giyen ancak yaşadığı sakatlığın ardından sezonu kapatan deneyimli yıldız, kulübü ile sözleşme uzatmayacak.

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Nuri Şahin'in geliş tarihi belli oldu! Fenerbahçe...

Nuri Şahin'in Türkiye'ye geliş tarihi de belli oldu...

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Nuri Şahin'in geliş tarihi belli oldu! Fenerbahçe...

Corona virüsü salgını sonrası tekrar başlayan Bundesliga'da son 5 maçta forma giymeyen Nuri, uçuşların açılmasının ardından Temmuz ayında İstanbul'a gelecek.

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