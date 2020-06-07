07 Haziran 2020, Pazar

A SPOR GALERİ

Emre Belözoğlu devrede! İşte Fenerbahçe'nin son bombası...

Emre Belözoğlu transfer için görüştüğü Nuri'ye, Spartak Moskova'daki Andre Schürrle'yi sordu. Dortmund'a kiralama teklifi yapılacak.

Giriş Tarihi: 07.06.2020 01:52 Güncelleme Tarihi: 07.06.2020 06:37
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Emre Belözoğlu devrede! İşte Fenerbahçe'nin son bombası...

Ali Koç yönetimindeki iki yılda şampiyonluğun uzağında kalan Fenerbahçe için gelecek sezon büyük anlam ifade ediyor.

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Emre Belözoğlu devrede! İşte Fenerbahçe'nin son bombası...

Başkanlığının 3'üncü yılında sarı-lacivertlilere şampiyonluğu yeniden tattırmak isteyen Koç, Emre Belözoğlu'nu sezon sonunda sportif direktörlük görevine getirecek.

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Emre Belözoğlu devrede! İşte Fenerbahçe'nin son bombası...

Futbol yaşantısını noktaladıktan sonra da sarı-lacivertliler için hizmet verecek olan tecrübeli isim de şimdiden çalışmalara başladı.

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Emre Belözoğlu devrede! İşte Fenerbahçe'nin son bombası...

Genç ve potansiyalli futbolcuları kadroya katmak için gecesini gündüzüne katan Belözoğlu bir yandan da şampiyonluk mücadelesi verecek bir kadro kurmak için çalışıyor..

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Emre Belözoğlu devrede! İşte Fenerbahçe'nin son bombası...

İLK BOMBASI NURİ ŞAHİN

Bu bağlamda transfer çalışmalarına hız veren Belözoğlu'nun ilk bombası Nuri Şahin oldu.

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