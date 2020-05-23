23 Mayıs 2020, Cumartesi

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Nuri Şahin adım adım Fenerbahçe'ye

Fenerbahçe, Werder Bremen ile sezon sonu yollarını ayıracak olan 31 yaşındaki tecrübeli isimle büyük ölçüde anlaşmaya vardı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 23.05.2020 01:30 Güncelleme Tarihi: 23.05.2020 06:36
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Nuri Şahin adım adım Fenerbahçe'ye

Ali Koç yönetimindeki iki yılda şampiyonluğun uzağında kalan Fenerbahçe'de bu yıl büyük bir anlam ifade ediyor.

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Nuri Şahin adım adım Fenerbahçe'ye

Başkanlığının 3'üncü yılında sarı-lacivertlilere şampiyonluğu yeniden tattırmak isteyen Koç, Emre Belözoğlu'nu sezon sonunda sportif direklük görevine getirecek.

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Nuri Şahin adım adım Fenerbahçe'ye

Futbol yaşantısını noktaladıktan sonra da Fenerbahçe için hizmet verecek olan Emre Belözoğlu da şimdiden çalışmalara başladı.

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Nuri Şahin adım adım Fenerbahçe'ye

Genç ve potansiyalli futbolcuları kadroya katmak için gecesini gündüzüne katan Belözoğlu bir yandan da şampiyonluk mücadelesi verecek bir kadro kurmak için çalışıyor.

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Nuri Şahin adım adım Fenerbahçe'ye

Bu bağlamda direkt takıma katkı yapacak futbolcular üzerinde de duran Emre Belözoğlu yılın transferi için söz aldı.

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