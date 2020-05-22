Fenerbahçe'ye Muriqi'nin ardından bir Kosovalı daha! Girişimler hızlandı

Yaz transfer dönemi için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de hareketlilik sürüyor. Geçtiğimiz günlerde İsmail Yüksek'i kadrosuna katan sarı-lacivertliler, ocak ayında da gündeme gelen ve Kosovalı golcü Vedat Muriqi'nin milli takımdan arkadaşı olan yıldız isim için temaslarını sıklaştırdı. İşte detaylar...