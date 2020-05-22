22 Mayıs 2020, Cuma

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Fenerbahçe'ye Muriqi'nin ardından bir Kosovalı daha! Girişimler hızlandı

Yaz transfer dönemi için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de hareketlilik sürüyor. Geçtiğimiz günlerde İsmail Yüksek'i kadrosuna katan sarı-lacivertliler, ocak ayında da gündeme gelen ve Kosovalı golcü Vedat Muriqi'nin milli takımdan arkadaşı olan yıldız isim için temaslarını sıklaştırdı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 22.05.2020 17:50
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Fenerbahçe'ye Muriqi'nin ardından bir Kosovalı daha! Girişimler hızlandı

Yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı 12 futbolcuyla birlikte sezona hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, ilk yarıyı lider Sivasspor'un 6 puan gerisinde 4. sırada kapatmıştı.

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Fenerbahçe'ye Muriqi'nin ardından bir Kosovalı daha! Girişimler hızlandı

İkinci yarıda 6 puanlık farkı kapatarak 6 yıllık şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen sarı-lacivertli ekip, transferde flaş isimleri gündemine almıştı.

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Fenerbahçe'ye Muriqi'nin ardından bir Kosovalı daha! Girişimler hızlandı

Ancak Türkiye Futbol Federasyonu tarafından uygulanan harcama limiti sonrası Sarı Kanaryalar, yalnızca Simon Falette'yi kiralık olarak kadrosuna dahil edebilmişti.

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Fenerbahçe'ye Muriqi'nin ardından bir Kosovalı daha! Girişimler hızlandı

Mauricio Isla'nın sezon sonunda sona erecek sözleşmeleri nedeniyle sağ beke transfer planlayan Süper Lig devinde gündeme gelen futbolcu ise Florent Hadergjonaj'tı.

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Fenerbahçe'ye Muriqi'nin ardından bir Kosovalı daha! Girişimler hızlandı

Takvim'in haberine göre; Isla ile sezon sonunda bağları kopartmasına kesin gözüyle bakılan sarı-lacivertli ekip, bonservisi İngiliz ekibi Huddersfield'de olan ve Kasımpaşa'da kiralık olarak top koşturan Hadergjonaj'ı yeniden gündemine aldı.

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