09 Mayıs 2020, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Evliliği tehlikedeydi! Emre Belözoğlu'ndan büyük yardım

Fenerbahçe'de sezon sonu sözleşmesinin bitmesiyle birlikte yeşil sahalara veda edip sportif direktörlüğe getirilmesi beklenen Emre Belözoğlu, takım arkadaşına büyük bir yardımda bulunarak evliliği tehlikede olan oyuncunun evliliğini kurtardı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 09.05.2020 09:33
ABONE OL
  • 1
  • 8
Evliliği tehlikedeydi! Emre Belözoğlu'ndan büyük yardım

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu hem saha içi hem de saha dışında taşın altına elini koyarak bir nevi sportif direktörlük stajını yapıyor.

  • 2
  • 8
Evliliği tehlikedeydi! Emre Belözoğlu'ndan büyük yardım

Eski takım arkadaşı Gökhan Gönül'ü geri dönüş için ikna eden, Galatasaray'la anlaştığı iddia edilen Sivassporlu Mert Hakan'la temasları sıklaştırıp "Bize gel yıldız ol" diyen Emre, saha dışında da aktif rol oynuyor.

  • 3
  • 8
Evliliği tehlikedeydi! Emre Belözoğlu'ndan büyük yardım

Sabah'ta yer alan habere göre tecrübeli yıldızın takım arkadaşı Isla'nın bitme noktasına gelen evliliğinin kurtulmasında önemli rol oynadığı ortaya çıktı.

  • 4
  • 8
Evliliği tehlikedeydi! Emre Belözoğlu'ndan büyük yardım

Isla'nın, geçtiğimiz ocak ayında nikah masasına oturduğu Gala Caldirola, ülkesinde bir dans yarışmasına katılınca evlilik krize girmişti.

  • 5
  • 8
Evliliği tehlikedeydi! Emre Belözoğlu'ndan büyük yardım

Corona virüsü salgını nedeniyle Caldirola, Şili'den İstanbul'a dönmek istedi ancak uçuş yasağına takılınca devreye Emre Belözoğlu girdi.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör