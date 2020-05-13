Nenad Bjelica Fenerbahçe'yi duyurdu! "3 kez..."

"F.BAHÇE İLE ANLAŞAMAZSAM..."

"Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. 30 milyon taraftarı var. Her teknik direktör için ilgi çekici bir mücadeledir. Ancak, henüz bir anlaşma yok. Anlaşma olacak mı, bunu da bilmiyorum. Diğer tüm teklifleri bir kenara koydum. Çünkü, Fenerbahçe benimle ilgilenen en büyük kulüp. Eğer Fenerbahçe ile anlaşamazsam, diğer tekliflere bakacağım."