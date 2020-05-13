13 Mayıs 2020, Çarşamba

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Nenad Bjelica Fenerbahçe'yi duyurdu! "3 kez..."

Kötü gidişat sonrasında teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de yeni teknik direktör arayışları devam ediyor. Bu kapsamda ibre Hırvat çalıştırıcı Nenad Bjelica'ya dönmüştü. 48 yaşındaki teknik adam, konuyla ilgili "Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile 3 kez görüştüm" ifadelerini kullanırken birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 13.05.2020 10:07 Güncelleme Tarihi: 13.05.2020 12:47
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Nenad Bjelica Fenerbahçe'yi duyurdu! 3 kez...

Fenerbahçe ile adı anılan 48 yaşındaki teknik adam Nenad Bjelica, sarı lacivertli kulüple ilgili flaş bir röportaj verdi.

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Nenad Bjelica Fenerbahçe'yi duyurdu! 3 kez...

"HABERLERİN %95'İ DOĞRU DEĞİL"

"Fenerbahçe ile görüştüm, evet. Ancak, bir anlaşma yok. Hala görüşmelerimiz devam ediyor. Türk medyasında yer alanlar ve daha sonra Hırvat medyasında çıkan haberlerin %95'i doğruyu yansıtmıyor. Ne kadar maaş alacağım, sözleşme şartları, transfer listesi vs. %95'i doğru değil."

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Nenad Bjelica Fenerbahçe'yi duyurdu! 3 kez...

"F.BAHÇE İLE ANLAŞAMAZSAM..."

"Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. 30 milyon taraftarı var. Her teknik direktör için ilgi çekici bir mücadeledir. Ancak, henüz bir anlaşma yok. Anlaşma olacak mı, bunu da bilmiyorum. Diğer tüm teklifleri bir kenara koydum. Çünkü, Fenerbahçe benimle ilgilenen en büyük kulüp. Eğer Fenerbahçe ile anlaşamazsam, diğer tekliflere bakacağım."

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Nenad Bjelica Fenerbahçe'yi duyurdu! 3 kez...

"ALİ KOÇ İLE 3 KEZ GÖRÜŞTÜM"

"Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile 3 kez görüştüm. İlk ikisi biraz tanışma gibiydi. Üçüncü görüşmede tüm şartları konuştuk. Kendisi, Türkiye'nin en güçlü insanlarından biri."

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Nenad Bjelica Fenerbahçe'yi duyurdu! 3 kez...

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"Bu şartlara bağlı, finansal imkanlara bağlı. Dinamolu oyuncuların birçoğu çok üst seviyeye çıktı. Ancak, kendimle beraber kesin götürürüm diyeceğim oyuncu yok. Bu konuda Fenerbahçe ile hiç konuşma yapmadık, çünkü henüz el sıkışmadık. Ancak, tekrar ediyorum; Fenerbahçe ile henüz anlaşma aşamasındayız. Finansal detaylar konusunda henüz anlaşma sağlayamadık."

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