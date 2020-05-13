Fenerbahçe'den flaş Muriqi kararı!

Corona virüsü salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada yoğun bir transfer çalışması sürdüren Fenerbahçe, alacağı oyuncular için kaynak yaratmayı planlıyor. Satış listesinde olan oyunculardan biri de Vedat Muriqi... Yıldız futbolcu için Avrupa'dan birçok kulüp devreye girmişti. Yıldız futbolcu da transferle ilgili kararını verdi. İşte yeni adresi ve detaylar...

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Giriş Tarihi: 13.05.2020 01:51 Güncelleme Tarihi: 13.05.2020 06:40 ABONE OL