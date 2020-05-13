13 Mayıs 2020, Çarşamba

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Fenerbahçe'den flaş Muriqi kararı!

Corona virüsü salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada yoğun bir transfer çalışması sürdüren Fenerbahçe, alacağı oyuncular için kaynak yaratmayı planlıyor. Satış listesinde olan oyunculardan biri de Vedat Muriqi... Yıldız futbolcu için Avrupa'dan birçok kulüp devreye girmişti. Yıldız futbolcu da transferle ilgili kararını verdi. İşte yeni adresi ve detaylar...

Giriş Tarihi: 13.05.2020 01:51 Güncelleme Tarihi: 13.05.2020 06:40
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Fenerbahçe'den flaş Muriqi kararı!

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sonrası, neredeyse tüm kulüpler ekonomik kriz içerisine girdi. Yeni dönemin planlamasını yapan takımlar, bir yandan da bütçe arayışında.

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Fenerbahçe'den flaş Muriqi kararı!

Bu takımlardan biri olan Fenerbahçe... Hem teknik direktör hem de yapılacak transferler için yoğun bir çalışma yürütüyor.

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Fenerbahçe'den flaş Muriqi kararı!

Sarı-lacivertli yönetim, takımdan bazı isimleri de gelecek transferlere kaynak yaratmak için satış listesine koydu.

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Fenerbahçe'den flaş Muriqi kararı!

Bu oyunculardan başı çeken isim ise Vedat Muriqi... Kosovalı futbolcu ligin ilk yarısında gösterdiği performansla Avrupa'nın önemli kulüplerinin dikkatini üzerine çekmişti.

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Fenerbahçe'den flaş Muriqi kararı!

VEDAT TERCİHİNİ YAPTI

Ada basını, Vedat Muriç'in çok büyük bir hayranlık duyduğu Jose Mourinho'nun gelişimi açısından en iyi tercih olacağını düşündüğünü okuyucularına duyurdu.

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