19 Haziran 2020, Cuma

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Fenerbahçe'den flaş karar! Max Kruse'nin ardından onlar da gidiyor

Sezonun ikinci yarısında yaşadığı üst üste puan kayıplarıyla şampiyonluk yarışına havlu atan, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde de Trabzonspor'a elenerek kupaya veda eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde sezon sonunda sözleşmesi biten Mauricio Isla ile yollarını ayıran sarı-lacivertlilerde Max Kruse de sözleşmesini tek taraflı feshederek takımdan ayrıldı. Fenerbahçe'de sezon sona ermeden iki ayrılık gerçekleşirken, Isla ve Kruse'nin ardından takımdan ayrılacak isimler de belli oldu. Son dakika Fenerbahçe haberleri...

Giriş Tarihi: 19.06.2020 11:12 Güncelleme Tarihi: 19.06.2020 11:22
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Fenerbahçe'den flaş karar! Max Kruse'nin ardından onlar da gidiyor

Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, gelecek sezon için hazırlıklarına şimdiden başladı.

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Fenerbahçe'den flaş karar! Max Kruse'nin ardından onlar da gidiyor

Yaşanan mali sıkıntılar ve corona virüsü salgınının getirdiği maddi zarar nedeniyle yerli ve genç transferine yönelen sarı-lacivertliler, transferde ilk somut adımlarını attı.

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Fenerbahçe'den flaş karar! Max Kruse'nin ardından onlar da gidiyor

İlk olarak Gölcükspor forması giyen İsmail Yüksek ile 5 yıllık sözleşme imzalayan sarı-lacivertliler, Bucaspor forması giyen Barış Sungur ile de her konuda anlaşma sağladı.

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Fenerbahçe'den flaş karar! Max Kruse'nin ardından onlar da gidiyor

Kanarya, gelecek sezonda yerli rotasyonunu genişletmek için çalışmalarını sürdürürken, iç transferde de flaş gelişmeler yaşanıyor.

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Fenerbahçe'den flaş karar! Max Kruse'nin ardından onlar da gidiyor

Sezonun sona ermesiyle birlikte birçok oyuncusuyla yollarını ayıracak olan Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde tecrübeli futbolcusu Mauricio Isla ile yollarını ayırmıştı.

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