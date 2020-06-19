Fenerbahçe'den flaş karar! Max Kruse'nin ardından onlar da gidiyor

Sezonun ikinci yarısında yaşadığı üst üste puan kayıplarıyla şampiyonluk yarışına havlu atan, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde de Trabzonspor'a elenerek kupaya veda eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde sezon sonunda sözleşmesi biten Mauricio Isla ile yollarını ayıran sarı-lacivertlilerde Max Kruse de sözleşmesini tek taraflı feshederek takımdan ayrıldı. Fenerbahçe'de sezon sona ermeden iki ayrılık gerçekleşirken, Isla ve Kruse'nin ardından takımdan ayrılacak isimler de belli oldu. Son dakika Fenerbahçe haberleri...

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Giriş Tarihi: 19.06.2020 11:12 Güncelleme Tarihi: 19.06.2020 11:22 ABONE OL