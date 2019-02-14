14 Şubat 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Ne de olsa Batman!

Zenit zaferinde kilit rol oynayan yıldız oyuncu, istatistiklerde zirveye çıktı. Futboluyla F.Bahçe taraftarını mest eden Nijeryalı, "Elimden gelenin en iyisini yapacağım" dedi.

Giriş Tarihi: 14.02.2019 01:04 Güncelleme Tarihi: 14.02.2019 07:53
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Ne de olsa Batman!

Fenerbahçe taraftarı, Victor Moses'ı konuşuyor... Ligde Y.Malatya ve Göztepe'ye karşı sonradan oyuna giren Nijeryalı futbolcu, 11'de başladığı ilk maçta Zenit'e karşı müthiş bir 90 dakika çıkardı.

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Ne de olsa Batman!

Sarı-lacivertlilerin galibiyetinde kilit rol oynayan 28 yaşındaki oyuncu, futboluyla taraftarları mest etti, istatistiklerde de zirveye çıktı.

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Ne de olsa Batman!

Avrupa Ligi maçında Rus ekibine karşı en fazla ikili mücadele kazanan isim olan Moses, rakip ceza sahasında da topla en çok buluşan Fenerbahçe futbolcuydu.

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Ne de olsa Batman!

Maçın ardından Nijerya basınına konuşan Moses, şu sözleri sarf etti:

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Ne de olsa Batman!

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KULÜBÜ

"İstanbul'da taraftarların büyük sevgisiyle karşılaştım. İlk günden itibaren bana karşı müthiş bir ilgi ve sevgi var.

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