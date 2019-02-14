14 Şubat 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Düşlerdeki Fenerbahçe

Sarı-lacivertliler, güçlü Rus rakibini pek çok istatistikte ikiye katladı. Coşku, kazanma arzusu, oyun kalitesi ve hızındaki artış dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 14.02.2019 00:48 Güncelleme Tarihi: 14.02.2019 07:53
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Düşlerdeki Fenerbahçe

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Zenit'i Kadıköy'de 1-0 yenen Fenerbahçe'de yüzler gülüyor.

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Düşlerdeki Fenerbahçe

Sarı-lacivertli takım rövanş için avantaj sağlarken, oynanan futbol camiaya hem umut hem güven verdi.

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Düşlerdeki Fenerbahçe

Özellikle ilk yarıda rakibini sahasına hapseden Kanarya, pas (383'e 271), şut (14'e 7) ve ceza alanında topla oynama (Yüzde 33.4'e yüzde 14.5) istatistiklerinde Zenit'e fark attı.

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Düşlerdeki Fenerbahçe

Rus ekibi, Fenerbahçe ceza sahasında ilk kez 39'uncu dakikada topla buluşabildi.

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Düşlerdeki Fenerbahçe

AVRUPA'DA FARKLI

Kanarya ayrıca yüzde 78.6 top kapma başarısıyla da şov yaptı. Futbolcuların oyun kalitesi+hızı, mücadele, coşku ve kazanma arzusundaki artış dikkat çekici boyuttaydı.

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