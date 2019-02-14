14 Şubat 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'den ikinci bomba! Tolgay Arslan'dan sonra...

Yeni sezonda şampiyon olacak kadroyu kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe gözünü bir kez daha Beşiktaş'a dikti!..

Giriş Tarihi: 14.02.2019 01:22 Güncelleme Tarihi: 14.02.2019 07:53
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Fenerbahçe'den ikinci bomba! Tolgay Arslan'dan sonra...

Devre arasında Siyah- Beyazlı takımdan Tolgay Arslan'ı alan, Caner Erkin'e ise teklif yapan Sarı-Lacivertliler bu kez de kaptan Oğuzhan Özyakup'un transferi için harekete geçti.

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Fenerbahçe'den ikinci bomba! Tolgay Arslan'dan sonra...

HENÜZ RESMİ GİRİŞİM YOK
Henüz resmi bir girişim yapmayan Fenerbahçe yönetimi, Oğuzhan'ın yakın çevresi aracılığıyle temas sağlamış durumda.

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Fenerbahçe'den ikinci bomba! Tolgay Arslan'dan sonra...

Resmi görüşme için öncelikle Beşiktaş'tan izin alınacak.

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Fenerbahçe'den ikinci bomba! Tolgay Arslan'dan sonra...

SÖZLEŞMESİ SORUN OLABİLİR
Alınan bilgilere göre bu sezon Beşiktaş'ta iyice gözden düşen ve taraftarlarla sık sık gerilim yaşayan milli futbolcu ayrılığa sıcak bakıyor.

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Fenerbahçe'den ikinci bomba! Tolgay Arslan'dan sonra...

Ancak Oğuzhan'ın kısa süre önce uzatılan sözleşmesi sorun yaratabilir.

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