09 Haziran 2019, Pazar
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Fenerbahçe'de Valbuena'nın yerine o yıldız gelecek! Girişimler başladı
Gelecek sezon zirveye oynayacak bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de transfer harekatı hız kazandı. Sözleşmesi sona eren ve Olympiakos'a transfer olan Fransız yıldız Mathieu Valbuena'nın yerini en az onun kadar kaliteli bir futbolcuyla doldurmak isteyen sarı-lacivertliler, yıldız futbolcunun alternatifini Almanya'da buldu.
Giriş Tarihi: 09.06.2019 10:16
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