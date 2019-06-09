09 Haziran 2019, Pazar

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Fenerbahçe'de Valbuena'nın yerine o yıldız gelecek! Girişimler başladı

Gelecek sezon zirveye oynayacak bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de transfer harekatı hız kazandı. Sözleşmesi sona eren ve Olympiakos'a transfer olan Fransız yıldız Mathieu Valbuena'nın yerini en az onun kadar kaliteli bir futbolcuyla doldurmak isteyen sarı-lacivertliler, yıldız futbolcunun alternatifini Almanya'da buldu.

Giriş Tarihi: 09.06.2019 10:16
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Fenerbahçe'de Valbuena'nın yerine o yıldız gelecek! Girişimler başladı

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği son sürat devam ediyor...

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Fenerbahçe'de Valbuena'nın yerine o yıldız gelecek! Girişimler başladı

Takımdaki birçok oyuncu ile yollarını ayıran sarı-lacivertliler, önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için yoğun mesai harcıyor.

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Fenerbahçe'de Valbuena'nın yerine o yıldız gelecek! Girişimler başladı

Bütün mevkilere oyuncu bakan Fenerbahçe yönetiminin asıl gündem konusu yaratıcı oyuncu eksikliği.

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Fenerbahçe'de Valbuena'nın yerine o yıldız gelecek! Girişimler başladı

Geçtiğimiz sezon gol yollarında etkisiz bir görüntü çizen sarı-lacivertliler aynı durumu bu sene yaşamak istemiyor.

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Fenerbahçe'de Valbuena'nın yerine o yıldız gelecek! Girişimler başladı

Fenerbahçe'de Valbuena'nın ayrılmasının ardından sol kanat arayışlarına hız verilirken şu ana kadar en çok öne çıkan isim Ukraynalı yıldız Konoplyanka oldu.

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